López Garai destaca el juego "reconocible" e "intenso" de Osasuna

El entrenador del Numancia, Aritz López Garai, ha subrayado hoy que el juego "reconocible" y la "intensidad" de Osasuna, próximo rival del equipo soriano que viajará el domingo al estadio de El Sadar con la intención de arañar un resultado positivo. López Garai ha señalado hoy en una rueda de prensa que Osasuna está sacando buenos resultados en El Sadar, con un juego con mucha intensidad y donde lleva el balón hacia la banda para sacar centros laterales y manejar la estrategia.

Para combatir este juego, el técnico numantino ha pedido no perder su propia filosofía de juego y atacar y sorprenderles rápido. "No tenemos que llegar allí y liarnos a pelotazos", ha apuntado. También ha destacado a varios futbolistas del Atlético Osasuna, entre ellos al exnumantino Íñigo Pérez. El entrenador numantino ha asegurado que de la venta del club a un grupo inversor no se ha hablado en el vestuario, aunque sean conscientes de los comentarios y especulaciones.



"Bastante tenemos con nuestros asuntos deportivos que nos ocupan y nos preocupan en algunos casos. Ahora solo pensamos en el partido ante Osasuna", ha destacado. López Garai ha reconocido que la semana ha sido dura tras el "golpe" recibido el pasado fin de semana en casa ante el Almería (0-2). "Ha sido una semana de reflexiones y cambio de opiniones, pero no ha habido dudas, que es lo más importante. Sí que ha habido correcciones", ha puntualizado.

En este sentido ha deseado que el próximo domingo su equipo, que presentará novedades en el once, muestre una buena versión. El entrenador numantino podrá contar para la convocatoria del domingo con los defensas Carlos Gutiérrez y Unai Medina y el centrocampista Fran Villalba, mientras que siguen con dudas, en su recuperación, Ripa y Alain.

