Rubén García: "He dudado en echarla por abajo porque en el Sporting me conocen"

22/09/2018 a las 19:31

Rubén García, autor del único gol del Osasuna-Sporting, reconoce haber dudado a la hora de tirar la falta de libre directo ante su ex equipo. El valenciano, que ha firmado un tiro perfecto por la escuadra derecha que el meta del Sporting, Diego Mariña, poco ha podido hacer para frenarlo, temía que su ex compañero le adivinase las intenciones, tal y como ha dicho el rojillo en zona mixta.

Además, el rojillo afirmó que celebró el gol porque habría sido una "falta de respeto" no hacerlo delante de su afición en El Sadar. "Delante de mi afición sería una falta de respeto no celebrar el gol. Le tengo el máximo respeto al Sporting, al que siempre estaré agradecido. Estuve muy a gusto el año pasado, pero después de una derrota me he quitado esa espinita y por eso lo he celebrado", declaró a la conclusión del partido en El Sadar.



El futbolista valenciano se mostró "muy contento" con el gol de libre directo y con la victoria rojilla: "Hemos sido superiores y mucho mejores en la segunda parte", dijo. Sobre la ejecución del libre directo, comentó: "Ayer (en el entrenamiento) estuvimos tirando faltas y metí 6 de 7. Se me ha pasado por la cabeza echarlo por debajo de la barrera, pero ha salido un golpe perfecto". El entrenador osasunista, Jagoba Arrasate, cuyo equipo mantuvo por primera vez esta temporada la portería a cero, señaló que tienen "una ventaja" con Rubén García: "Por muy buen partido que hayamos hecho, eso ha decantado la balanza. Tenemos la suerte de contar con él y es un acierto de la dirección deportiva", indicó.

Te recomendamos

Selección DN+