Jagoba Arrasate: "El resultado parece corto"

Jagoba Arrasate compareció ante los medios de comunicación tras la victoria de Osasuna ante el Real Sporting de Gijón. El técnico expresó sus sensaciones después del encuentro. "Siento alivio, alegría. Cuando sufres tanto das más valor a lo conseguido y es verdad que el partido ha sido parejo en el primer tiempo, pero hemos hecho un grandísimo segundo tiempo, tanto que parece que el resultado es corto. Creo que el equipo ha hecho un gran partido para lograr estos tres puntos, que para mí son muy importantes. Yo creo que hoy el partido ha sido completo y es la línea que queremos", señaló el técnico rojillo.

El preparador rojillo alabó la actitud de sus jugadores, que encadenaron la segunda victoria consecutiva en El Sadar. "Estábamos en una situación complicada y creo que el equipo no ha perdido la fe ni la cabeza por ir empatando en el minuto 70. Ha creído en sus posibilidades, desde el orden, desde la buena presión en el segundo tiempo, desde jugar en campo rival… creo que hoy el equipo tenía las ideas muy claras y hemos dado ese plus que otras veces nos había faltado. Todo eso ha hecho que ganásemos al Sporting. Me quedo con la fortaleza mental que el equipo ha demostrado hoy", destacó Arrasate.

"Rubén es un acierto de la dirección deportiva"

Al técnico vasco se le pregunto por Rubén García, autor del gol de falta que le dio la victoria al conjunto rojillo. "Tenemos una ventaja, ya lo he dicho más de una vez. Que esté en Osasuna es una bendición. Al final por muy buen partido que hayamos hecho su gol ha decantado la balanza. Tenemos que sacar provecho de Rubén porque creo que en esta categoría es determinante y un acierto por parte de la dirección deportiva".

Para finalizar, el técnico explicó el motivo por el que fue expulsado. "Le he dicho al cuarto árbitro que Kike Barja nunca se queja. Solo le he dicho eso. Es verdad que, con los brazos en alto, cosa que no debo hacer. Pero sólo le he dicho eso", subrayó el entrenador rojillo.

