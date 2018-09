Tres dudas por resolver en Osasuna

21/09/2018 a las 06:00

Jagoba Arrasate sabe seguro que no podrá contar este sábado con uno de sus futbolistas: Xisco Jiménez. Su concurso estaba prácticamente descartado y este jueves se confirmó que no estará disponible al sufrir un edema en los adductores. Mientras, existen tres incógnitas que se resolverán tras la última sesión. Juan Villar, Fran Mérida y Carlos Clerc permanecen entre algodones y este viernes se decidirá si entran o no en la convocatoria. El parte de lesiones está suponiendo un aut

