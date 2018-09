Arrasate anuncia cambios en el once pero dice que será un equipo de garantías

Actualizada 11/09/2018 a las 15:15

Tal y como ha adelantado Diario de Navarra, el entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, anunció este martes que afrontará el partido copero contra el Reus de este miércoles con cambios en el once inicial, pero subrayó que será un equipo de "garantías". Previsiblemente, el técnico vasco alineará un once completamente diferente al del pasado sábado en Liga ante el Almería, con la duda de Imanol García, al que le están realizando pruebas médicas tras su desvanecimiento en el entrenamiento del domingo.



"Habrá cambios, pero el once va a ser garantías, con la idea de pasar", dijo Arrasate en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar. "Es bueno ver a otros jugadores, para la gestión del grupo y dar minutos de competición, pero más allá de nombres juega Osasuna", señaló. Además, añadió que "muchos" de los futbolistas que jugarán mañana "ya han jugado en Liga" en las cuatro primeras jornadas de LaLiga 1/2/3. El técnico rojillo indicó que, aunque al Reus quizá no le venga bien este partido por su limitación de fichas, para Osasuna es una oportunidad "de ver a otra gente" y de crecer futbolísticamente: "Estoy encantado de que haya partido mañana", afirmó.



"Después de una victoria siempre es mejor y ahora queremos enganchar una segunda. Volvemos a jugar en casa, con nuestra gente. Estamos en fase todavía de crecimiento, de mejorar", apuntó. Sobre la importancia de la Copa del Rey, dijo: "Esta competición al principio parece que no te dice nada, pero según vas pasando rondas cada vez es más bonita y para que sea bonita hay que pasar la primera". Arrasate se mostró partidario de que todas las eliminatorias fueran a partido único y lamentó que por el sistema de competición no es tan atractiva para los equipos de Segunda División. "La Copa está muy bien para los equipos de Segunda B y Tercera, muy bien para los equipos de Primera en Europa, y muy mal para los de Segunda, porque nos peleamos entre nosotros", indicó.



"Nosotros (con el Numancia) tenemos la experiencia del año pasado de pasar tres rondas y jugar en el Bernabéu, pero para eso hay que pasar la primera y cada vez es más bonita, aunque no es igual de atractiva para equipos de Segunda como para otros", agregó. Comentó sobre el Reus que por su problema de fichas quizá "tiene que repetir muchos jugadores", pero destacó que "viene a ser el equipo del año pasado, que le gusta tener el balón". Sobre Imanol García, duda para este miércoles tras su desvanecimiento del domingo durante el entrenamiento, Arrasate dijo que este asunto "requiere un análisis exhaustivo", aunque los servicios médicos les transmite "que todo va bien".



El técnico vizcaíno descartó para mañana a Fran Mérida, inédito esta temporada por una lesión, aunque señaló que el jugador catalán "va progresando" y está "cerca de reaparecer". "Ojalá lo podamos ver pronto porque lo necesitamos", finalizó.

