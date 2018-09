Rubén García: "Estoy contento porque necesitaba un partido así"

Actualizada 08/09/2018 a las 19:22

El jugador de Osasuna Rubén García, decisivo en la victoria del equipo rojillo ante el Almería, la primera de la temporada, afirmó que personalmente "necesitaba un partido así" y se mostró "contento" por su rendimiento y sobre todo por el triunfo del equipo.



"Estoy muy contento sobre todo por los tres puntos. Era importante ganar en casa. Hemos sido mejores desde el principio y hemos controlado bastante bien el partido. Hemos sido claros vencedores", declaró tras el partido disputado en El Sadar.



El atacante valenciano señaló que, tras sumar un solo punto en las tres primeras jornadas, enfocaron la ansiedad como algo positivo, lo que les permitió sentirse "con más hambre de ganar". Rubén García, que forzó un penalti, que él mismo transformó, y participó en los otros dos goles rojillos, se mostró "contento" por su actuación: "Necesitaba un partido así", dijo el jugador valenciano.



"Me encontraba bien y me sentía a gusto, pero no acababa de entrar tanto en juego como hoy. He participado bastante en todo el partido. La gente de arriba queremos participar en los momentos importantes, como han sido los tres goles", manifestó.

