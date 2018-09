Osasuna conquista su primer triunfo con un Rubén García estelar

08/09/2018 a las 17:57

Osasuna conquistó su primera victoria de la temporada en LaLiga 1/2/3 al derrotar por 3-1 al Almería en El Sadar con un estelar Rubén García, quien marcó un gol, de penalti forzado por él, y participó en los otros dos del equipo navarro frente a un rival superado en el segundo periodo.



El conjunto de Jagoba Arrasate se adelantó al cuarto de hora con un gol del onubense Juan Villar, quien se lesionó en la segunda parte.



El alicantino Álvaro Giménez igualó para el Almería para llegar al descanso con empate a uno, pero en la segunda mitad Osasuna sentenció con goles del valenciano Rubén García y del navarro Kike Barja. Primera parte abierta, con ambos equipos jugando a un buen ritmo y con presencia en el área rival, aunque los goles llegaron en las primeras ocasiones claras y después no pudieron definir.



Osasuna se adelantó a los 14 minutos en una jugada iniciada por Rubén García, que abrió a la banda derecha para que Nacho Vidal centrara con precisión y Juan Villar cabeceara al fondo de la red. El conjunto almeriense empató en dos minutos al ganar la espalda por el costado izquierdo local, con centro de Jose Corpas y remate de cabeza de Álvaro Giménez al que respondió con una gran parada Rubén, pero el delantero visitante marcó al aprovechar el rechace desde el suelo.



El Almería, rápido en las transiciones, desaprovechó una clarísima ocasión en el minuto 25 en un despiste de Clerc, ya que Juan Carlos no encontró portería con Rubén batido. Osasuna recuperó el ritmo y apretó hasta el descanso en busca del gol, pero no finalizó los ataques en dos ocasiones de Rubén García y desperdició como mejor llegada un pase de Brandon que no pudieron definir ni Rubén García ni Xisco, quien tiro flojo cuando tenía completamente desmarcado para empujar a Juan Villar.



A pesar de que el Almería tuvo un par de buenas llegadas en los primeros minutos del segundo periodo, con un centro-chut al larguero de Romera en el minuto 62, Osasuna se hizo dominador del partido y se adelantó de nuevo tras un penalti por mano de Andoni López en una internada de Rubén García, quien acertó desde los once metros (m.65). Los rojillos fueron a asegurar la victoria y lo consiguieron con rapidez. Rubén García, que había desperdiciado una buena ocasión ante René, inició la jugada con un taconazo para que Nacho Vidal centrara desde la línea de fondo y Kike Barja marcara de cabeza en el segundo palo en el minuto 68.



El Almería no tuvo capacidad de reacción a pesar de los remates de Juan Carlos y Saveljich en los últimos minutos, en los que David Rodríguez no aprovechó una buena ocasión para Osasuna en el tiempo añadido.

Ficha técnica:

3 - Osasuna: Rubén; Nacho Vidal, Unai García, Aridane, Clerc; Oier, Íñigo Pérez; Juan Villar (Kike Barja, m.55), Rubén García, Brandon (Lillo, m.71); y Xisco (David Rodríguez, m.78).

1 - Almería: René; Romera (Chema, m.74), Saveljich, Trujillo, Andoni López; Arzura (Narváez, m.69), Aguza (De la Hoz, m.58); Jose Corpas, Juan Carlos, Luis Rioja; y Álvaro Giménez.

Goles: 1-0, m.14: Juan Villar. 1-1, m.16: Álvaro Giménez. 2-1, m.65: Rubén García, de penalti. 3-1, m.69: Kike Barja.

Árbitro: Pérez Pallas (Comité Gallego). Mostró tarjeta amarilla a Aridane (m.37), de Osasuna, y a Trujillo (m.60), del Almería.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de LaLiga 1/2/3 disputado en el estadio El Sadar ante 12.765 espectadores.



