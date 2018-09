Azpilicueta recuerda en un vídeo su debut con Osasuna en el Bernabéu

El 8 de abril de 2007, hace ya más de once años, César Azpilicueta vistió por primera vez la camiseta del primer equipo de Osasuna. Lo hizo en el Santiago Bernabéu, en un partido en el que entró en el minuto 66 en sustitución de Juanlu y que el equipo rojillo perdió por 2-0 (goles de Raúl y Robinho).

El navarro, actual capitán del Chelsea, recuerda en un vídeo aquel partido y desvela qué le dijeron el entrenador, Cuco Ziganda, y el veterano delantero Savo Milosevic antes del choque.

TBT to my @LaLiga debut... at the Bernabeu against Roberto Carlos ✊ pic.twitter.com/qFQ6eykoj8