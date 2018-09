Actualizada 02/09/2018 a las 23:47

Ojo, que no me refiero a nadie en concreto, eh, que aunque vengo calentito y ganas no me faltan de poner a bajar de un burro a más de uno, ante todo hay que saber guardar las formas en esta vida y tirar de educación. Para lo bueno y para lo malo, pero ante todo siempre educados, limpios y con ropa interior nueva. Por lo que pueda pasar. Pero somos retrasados o, mejor dicho, vamos retrasados. Y tras la derrota de Granada, un poco más.

Y es que decía Jagoba que un punto en los dos primeros partidos hacía que el equipo se quedara en posiciones bajas, alejado de un objetivo que todavía no se ha anunciado pero que todo el mundo dice con la boca chiquita: terminar mejor que el año pasado. A saber…

Nada más terminar el encuentro, por llamarlo de alguna manera, y antes de comenzar a hacer la primera entrada del año, no he podido evitar lanzarme a la hemeroteca a comprobar una cosa. A ver el Numancia, exequipo de Arrasate, si es que había tenido un arranque malo para ir remontando poco a poco, que todo puede ser, oigan. Pero nada. Todo lo contrario. Los sorianos, tras las tres primeras jornadas, sumaban 7 de 9 la pasada temporada. Dos victorias por la mínima en casa y un empate en el hoy clausurado por obras estadio de Vallecas.

Y para más escozor ahí que tenemos a Diego Martínez, en el banquillo rival, sumando un triunfo como local más cómodo de lo que jugó toda la pasada campaña en El Sadar, sin mencionar que Quique González, el exdelantero rojillo fichado por el Dépor merced a una cláusula más digna del Interpueblos que del fútbol profesional, ha empezado ya a marcar goles. En tres partidos lleva casi los que hizo en Pamplona…

Pero no pasa nada. Somos retrasados, mejor dicho, perdón, vamos retrasados. Con un puntico en tres partidos, con un gol a favor y cuatro en contra, aunque esto va para largo. Tan largo como el hacer que tengamos equipo, como que las ideas de Jagoba Arrasate se vean en el juego, como comprobar que se hace la presión, que su idea de Oier en el centro funciona, que los laterales y la defensa se acoplan o que la delantera empieza a marcar goles.

En Los Cármenes se me libran Íñigo Pérez, Justo Villar y el utillero, empeñado en dar agua con el calor que hacía. Y es lo que tiene el verano, que si juegas a las 18.00 en Granada te puede dar un aquello, pero si juegas a las 21.00… también te da. Porque Osasuna saltó al verde con golpe de calor, con ictus, con diarrea mental y con atolondramiento, todo junto y a la vez, facilitando la labor de los nazaríes.

No se vio nada. No se transmitió nada. Ni con defensa de cuatro, o de tres con dos carrileros profundos. No hubo centro del campo, no se utilizaron los carriles, sabíamos que jugó titular Xisco porque lo cambiaron al final. La verdad, poca cosa la ofrecida por los de naranja en Granada, y es lo que se ha ofrecido en lo que vamos de temporada. Aunque repito, esto va para largo…

Para largo hasta que se acople el proyecto, hasta que se dé con la tecla, hasta que llegue la primera victoria. Para largo, allí queda el mes de junio, promociones a un lado. Hay un proyecto y lo lógico es no volvernos locos y mantener la calma. No cometamos el error de la pasada campaña, cuando en 15 partidos estábamos ya sacando en abono de Primera y luego todos sabemos cómo acabó el cuento. Vamos a dejar trabajar a Jagoba Arrasatre, a Bittor Alkiza, a una plantilla que de largo puede ofrecer más de lo que ha hecho hasta ahora.

Seguimos de pretemporada. Incluso contra el Almería, la próxima jornada, se pueden sacar once titulares distintos. O siete nuevos, tampoco hay que hacer tanta sangre. Se pueden dejar jugadores que no rinden en el banquillo, no pasa nada. La cuestión es seguir haciendo pruebas para ir sumando poco a poco. Este año, haciendo propósito de enmienda, voy a esperar toda la primera vuelta antes de sacar el hacha. Y eso que contra el Granada, si de mí dependiera, rodaban cuatro o cinco cabezas como poco. Pero como tenemos proyecto nuevo, como la Segunda es larga y cada vez de más nivel, como creo que hay plantilla, esperaremos. Eso siempre que en diez partidos no saquen cuatro puntos, en cuyo caso me da que alguno que otro el turrón se lo come en su casita. Pero ante todo, paciencia y apoyo, es lo primordial. Pese a que seamos, o vayamos, retrasados…

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!

