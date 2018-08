Íñigo Pérez destaca la evolución de Osasuna pese a la ausencia de victorias

Actualizada 29/08/2018 a las 13:59

El jugador de Osasuna Íñigo Pérez destacó este miércoles la evolución del equipo navarro de la primera a la segunda jornada, a pesar de la ausencia de victorias ante el Mallorca y el Elche, equipos recién ascendidos a LaLiga 1/2/3. El futbolista navarro, incorporado este verano a Osasuna procedente del Numancia, dijo que en el primer partido en Mallorca estuvieron "fuera" de lo que el entrenador busca, pero el domingo pasado en El Sadar se vio a un "Osasuna reconocible" a pesar de estar condicionados por la expulsión de David García.



"Debemos seguir por esa línea y así estaremos cerca de la victoria", afirmó Íñigo Pérez en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar. El medio centro rojillo señaló que tienen sensaciones de "rabia e impotencia" por la falta de victorias, pero resaltó que la "frustración debe durar unas horas" y es conveniente "pensar enseguida" en el encuentro siguiente.



Además, subrayó que "nunca hay un equipo perfecto" y "nunca se va a ver un Osasuna de 10". "Siempre hay cosas que mejorar. Me gustó el equipo el otro día (ante el Elche). Tenemos que seguir esa línea y corregir errores puntuales que harán crecer mucho al equipo", añadió. Íñigo Pérez indicó asimismo que es más complicado que se vea al Osasuna que Jagoba Arrasate quiere al principio de temporada por la adaptación del nuevo sistema y el aspecto físico.



"Cuando intentas implantar un determinado estilo o forma de jugar en una plantilla nueva todo el mundo se tiene que amoldar y mecanizar ideas. Lleva su tiempo. El fútbol no permite esas pausas y tenemos que acelerar el proceso rápidamente, aunque estoy contento porque el otro día se vio un poco la idea que quiere el entrenador", opinó. Al ser preguntado por la posibilidad de cambiar el horario del partido del próximo domingo en Granada por las previsiones de mucho calor (18.00 horas), Íñigo Pérez dijo que a la plantilla rojilla le parecería "bien" y lamentó que "temporada tras temporada se siguen cometiendo este tipo de errores".



"Con ese calor (más de 30 grados) es muy difícil jugar un partido a nivel físico y también afecta a nivel mental. Hay que aceptarlo. Sabemos que no se va a cambiar y eso ya se da por hecho", manifestó.

El futbolista navarro también fue preguntado por Diego Martínez, entrenador osasunista la pasada temporada: "Cuando te enfrentas a tu exentrenador de manera tan temprana está ese aliciente y morbo. Él conoce bien a la plantilla y la plantilla a Diego. Todo el mundo sabe lo que hay", afirmó. "A nivel deportivo todos pensabais en un objetivo que no se cumplió, pero no creo que haya ningún tipo de revanchismo o venganza ni nada por el estilo", añadió Íñigo Pérez. Por último, declaró que tienen la "espina" de no haber ganado en las dos primeras jornadas, pero subrayó que "trabajan" para "conseguir la primera victoria" en Granada, al tiempo que se mostró "muy contento" en el plano personal.

