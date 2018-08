Un cadete del Pamplona ficha por Osasuna pese al deseo de varios 'Primeras'

24/08/2018 a las 06:00

Su caso ha roto el molde de lo que sucede en muchos futbolistas que despuntan a edades tempranas. Es la historia de un chico de 14 años que estando en el Pamplona ha decidido no cruzar el puente a Bilbao y ha aceptado la propuesta de Osasuna para integrarse en su cantera.

Esta operación es la más llamativa por las ofertas que no ha considerado pero no es la única. Junto a él hay media docena de futbolistas que estando en la órbita del Athletic y algunos con propuestas en firme,

