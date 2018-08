Osasuna estrena el proyecto de Arrasate ante un recién ascendido en Mallorca

Actualizada 18/08/2018 a las 15:19

Osasuna estrena el nuevo proyecto a las órdenes de Jagoba Arrasate en el Estadi de Son Moix ante un recién ascendido como el Mallorca, con la principal novedad de la alineación del tercer portero ante las bajas de Rubén Martínez y Sergio Herrera, además de la de última hora de Fran Mérida. Herrera no estará disponible hasta diciembre por la grave lesión de rodilla sufrida en mayo y Rubén, incorporado este verano procedente del Deportivo, no puede jugar este primer partido por una lesión muscular.



Por ello, defenderá la portería rojilla Juan Pérez, canterano de 22 años, y el juvenil Iván Martínez, de 16 años, será suplente después de ser desconvocado por la selección española sub'17 por la petición de Osasuna debido a la lesión de Rubén. Aunque el equipo rojillo ha tenido una pretemporada sin sobresaltos acudirá a Palma de Mallorca con hasta siete bajas, ya que Fran Mérida y Miguel Díaz arrastran diversas molestias, Aridane Hernández se lesionó en pretemporada, y Xisco Jiménez y Manuel Castellano 'Lillo' tienen sanciones pendientes de la pasada campaña.



Así, el primer once que alineará Jagoba Arrasate es una incógnita, ya que además el técnico vasco no ha ofrecido pistas durante la semana y este sábado ultimó la preparación del partido con un entrenamiento a puerta cerrada en El Sadar. Osasuna podría debutar con un once titular formado por Juan Pérez en la portería; Nacho Vidal, Unai García, David García y Clerc en la defensa; Oier e Íñigo Pérez en el doble pivote; Juan Villar, Roberto Torres y Kike Barja en la media punta; y David Rodríguez en la delantera.



Tras una decepcionante pasada temporada con Diego Martínez en el banquillo, ya que el equipo ni siquiera se metió en el "playoff" de ascenso, Osasuna comienza mañana un nuevo proyecto con Jagoba Arrasate, a diferencia del pasado ejercicio, sin partir como claro favorito, aunque con la pretensión de estar en el grupo cabecero. El partido, de la primera jornada de LaLiga 1/2/3 de la temporada 2018/19, se disputará en el Estadi de Son Moix, a partir de las 19.00 horas, con arbitraje del colegiado castellano-manchego Dámaso Ardediano Monescillo.

EL RECIÉN ASCENDIDO FRENTE A UN CANDIDATO A PRIMERA

El Mallorca iniciará este domingo (Son Moix, 19.00 horas) su trayectoria en la Liga 1/2/3 enfrentándose a un ambicioso Osasuna, que tiene como principal objetivo el ansiado regreso a Primera.

El primer partido del campeonato ha citado en Palma a dos equipos que sueñan con recuperar lo mejor de un pasado no tan lejano y que les vio brillar en el fútbol de elite. El Mallorca 2018-2019 mantiene gran parte de la estructura que le llevó a ascender de manera brillante en tan solo un año después de su dramática caída al pozo de la Segunda B.



El cuerpo técnico encabezado por Vicente Moreno y muchos de los jugadores que formaron parte de la plantilla del equipo campeón del Grupo III de Segunda B continúan, reforzados con ocho fichajes.

A las filas mallorquinistas se han unido Franco Russo, Dani Rodríguez, Juan Diego Molina "Stoichkov", Pablo Valcarce, Carlos Castro, Sergio Dueñas "Moyita" y el guardameta Leandro Montagud. El octavo refuerzo, el delantero Sergio Buenacasa, no podrá jugar hasta dentro de unos tres meses al fracturarse el quinto metatarsiano del pie derecho en un partido de pretemporada.



Moreno tiene previsto afrontar el partido ante el Osasuna con una mayoría de jugadores que conquistaron el ascenso la pasada temporada, aunque es poco probable que pueda contar con Joan Sastre y Dani Rodríguez, que arrastran problemas físicos.

Alineaciones probables:

Mallorca: Manolo Reina, Fran Gámez, Antonio Raillo, Xisco Campos, Bonilla; Aridai, Salva Sevilla, Pedraza, Lago Junior; Carlos Castro y Álex López.

Osasuna: Juan Pérez; Nacho Vidal, Unai García, David García, Clerc; Oier, Íñigo Pérez; Juan Villar, Roberto Torres, Kike Barja; y David Rodríguez.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité Castellano-Manchego).

Estadio: Son Moix.



