El fichaje de Rubén García se enfría

Actualizada 17/08/2018 a las 19:59

El fichaje de Rubén García por Osasuna no está nada claro a día de hoy. Las posturas con el Levante se han alejado tras las últimas conversaciones mantenidas y el club rojillo podría quedarse sin el jugador que pretende para reforzar su faceta ofensiva y cerrar su plantilla. En Valencia no descartan incluso que pueda quedarse en el Levante a pesar de que no va a contar con muchos minutos. Si sale, eso sí, su compromiso es que vista de rojillo esta temporada. De momento, compás de

Selección DN+