Unai García: "El cuerpo te pide competición y tenemos ganas de empezar"

Actualizada 16/08/2018 a las 13:49

El jugador de Osasuna Unai García afirmó este jueves que una vez concluida la pretemporada, en la que no existe "tensión" por la falta de puntos, el "cuerpo" le pide "competición" y la plantilla tiene "ganas" de empezar la Liga el próximo domingo contra el Mallorca en el Estadi de Son Moix. El futbolista navarro admitió que Osasuna se autopresionó la pasada temporada al asumir el "rol de rival a batir" como equipo recién descendido entonces, pero subrayó que este año tratarán de ir "poco a poco" sin ser favoritos para el ascenso.



Unai García indicó que la pasada temporada les enseñó que LaLiga 1/2/3 "es muy dura", una competición en la que no basta con tener buenos jugadores, sino que es primordial "ser un buen equipo". "Con tener solo buenos jugadores no vas a ningún lado", dijo el defensa central navarro, quien comentó que el rol de Osasuna esta temporada deber ser la de "un equipo más de una categoría muy igualada". Convencido de que el equipo recuperará la comunión con la afición en El Sadar, donde Osasuna tuvo unos malos números la pasada temporada, Unai García cree que el sistema de juego del nuevo técnico, Jagoba Arrasate, ayudará a enganchar a los seguidores rojillos.



"Jagoba ha implantado un fútbol con más protagonismo en campo rival, robar y ser verticales. Para eso necesitamos mucho fondo y la pretemporada ha sido dura para llegar a ese estado físico", declaró. Unai García recibió tras el entrenamiento en Tajonar el trofeo al mejor jugador de la pasada temporada de la asociación de Osasuna Veteranos. El futbolista navarro agradeció este premio y mostró su deseo de tener "continuidad" en el once inicial, ya que recordó que la pasada temporada no disputó todos los minutos que le hubieran gustado al sufrir además una lesión.

Selección DN+