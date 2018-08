15/08/2018 a las 17:46

El capitán de Osasuna, Miguel Flaño, afirmó este miércoles que son "ambiciosos" y "siempre" mantienen la "ilusión y el deseo" de "poder ascender", aunque destacó que es una "equivocación" hablar "constantemente" de ello y se centran "en el día a día".



"Tenemos la tranquilidad de haber trabajado bien, pero con el punto de tensión de la ilusión de comenzar bien el domingo en Mallorca, que es el primer objetivo", declaró el futbolista navarro, quien añadió que no piensan "en mucho más allá" y esta temporada el discurso es ir "partido a partido disfrutando de cada día". Osasuna, como equipo descendido, partió la pasada temporada con el cartel de favorito para el ascenso, pero ni siquiera se clasificó para el "playoff", mientras que esta campaña se muestra más cauto.



"Es normal que la exigencia sea grande. No evitamos ser ambiciosos y somos conscientes de dónde estamos, en un club con mucho potencial y fortalezas, con una masa social muy importante", dijo.

"Somos un club como para poder estar arriba y con la ilusión siempre y el deseo grande de poder ascender, pero de ahí a hablar constantemente de eso es una equivocación porque no suma y no conduce a nada", aclaró. Miguel Flaño aseguró que Osasuna tiene "capacidad e ilusión" de poder estar "en el grupo de arriba", pero precisó que "son solo palabras" y se centran "más que nunca en el día a día". "La ambición es máxima, pero no está reñida con la humildad en una competición muy igualada, con muchos equipos con solera", agregó.



El defensa central navarro cree que hablar de favoritos para el ascenso "es un tanto atrevido", aunque los equipos recién descendidos tienen una "capacidad superior al resto" para fichar con la ayuda al descenso. El capitán rojillo agradeció la respuesta de la afición osasunista, que mantiene el número de socios de la pasada temporada, a pesar de "cierta decepción" por los resultados del pasado ejercicio y, en este sentido, destacó que "es una gran motivación estar respaldados" por ese "sentimiento". "Osasuna a medio-largo plazo estará en Primera División. Vamos a intentar y provocar que sea cuanto antes, en el corto plazo", dijo Miguel Flaño, quien comentó sobre el nuevo entrenador, Jagoba Arrasate, que "es una persona muy accesible, normal, cercana y muy natural".



El futbolista navarro cumplirá su decimoquinta temporada en Osasuna al renovar su contrato, aunque a falta de cinco jornadas para el final de la pasada temporada estaba prácticamente fuera del club al no haber jugado ningún minuto, si bien acabó siendo titular. "En un mes te cambia todo. Me gané la oportunidad de seguir y estoy muy satisfecho y orgulloso, y me siento muy afortunado. Me encuentro muy bien y con buenas sensaciones para dar mucho, y mentalmente estoy en un momento muy maduro", finalizó.

