Brandon: "Me gusta la presión y nunca he tenido miedo a nada"

Brandon Thomas, presentado este jueves 9 de septiembre como nuevo jugador de Osasuna para la próxima temporada, aseguró que le gusta la presión y que "nunca" ha tenido "miedo a nada".

"Me considero un chico valiente. Después puede salir bien o mal, pero voy a dar todo para que salga bien", afirmó en rueda de prensa tras el entrenamiento en las instalaciones de Tajonar.

El atacante balear, formado en el Mallorca, donde debutó en Primera con 17 años, llega cedido por el Stade Rennais francés, donde no tuvo continuidad la pasada temporada.

"No fue fácil. No me dieron mucho continuidad a pesar de que cuando jugué estuve bien. Osasuna es una buena oportunidad para jugar y ayudar al equipo", señaló Brandon, quien se quedará en el club navarro si los rojillos ascienden a Primera, lo que obligará a la entidad a pagar al Rennais dos millones de euros.

"Yo creo que se va a efectuar, pero vamos a ir paso a paso. La Segunda es muy larga y complicada. Ojalá me tengan que comprar", dijo.

El futbolista mallorquín, que aunque fue presentado este jueves lleva dos semanas entrenándose en Tajonar, indicó que quedó "sorprendido para bien" en su llegada al vestuario rojillo y en este sentido destacó que le han acogido "como en una familia".

"De los equipos que me querían, para mí Osasuna era el proyecto más serio y el que más encajaba con mi perfil de jugador y por la afición", comentó Brandon, quien señaló que el también balear Xisco Jiménez le habló "muy bien" del club pamplonés.

Brandon, de 23 años, manifestó que espera "adaptarse bien" a Osasuna y prometió "darlo todo" por la camiseta rojilla: "Por ganas, esfuerzo, lucha y trabajo diario no va a ser. Después puedes estar más o menos acertado", apuntó.

El nuevo jugador osasunista dijo que tienen "buenas sensaciones" a una semana del comienzo de la Liga, precisamente en Mallorca: "Es un partido especial porque es el club de mi vida y aprecio un montón a todo el mundo de allí", subrayó.

El director deportivo rojillo, Braulio Vázquez, agradeció a Brandon su apuesta por Osasuna: "Es un chico que conozco bastante e incluso le llamé el año pasado, pero se fue a Francia, aunque al final hemos conseguido que esté aquí".

Braulio aclaró que Brandon llega en una cesión gratuita y que Osasuna paga "parte" de su salario "que ni mucho menos está en el millón que dicen por ahí".

"Cada uno que se preocupe de lo suyo que ya tiene bastante. Me fastidia que se digan mentiras no sé para qué", dijo Braulio.

