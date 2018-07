Festival rojillo en Getxo con ocho goles de Osasuna al Arenas Club

Actualizada 21/07/2018 a las 22:32

Osasuna se ha dado un festín en el estadio Fadura de Getxo ante el Arenas Club, de Segunda B, tras golear al equipo local por 0-8 en el segundo partido de la pretemporada.

Miguel Díaz ha adelantado al equipo rojillo en el minuto 7 y Xabi, en propia meta, ha marcado el 0-2 en el minuto 12.

En la segunda parte, Unai García, Xisco (2), Imanol García, Nacho Vidal y Barja han redondeado la goleada.

Ficha técnica:

Arenas Club: Txemi, Jordan, Abou, Xabi, Gonzalo, Markel, Urkiza, Patrick, Etxaniz, Uranga y Güemes. También jugaron Pablo (P. S.), Erlantz (P. S.), Espinosa, Álex, Luis, Uche, Íñigo, A. Ramos, Dani López, Azkue y Marvine.

C. A. Osasuna: Rubén, M. Flaño, Oier, David, R. Torres, C. Clerc, Lillo, Olavide, Íñigo Pérez, Aridane y Miguel Díaz en la primera parte. Juan Pérez, Nacho Vidal, Endika, David García, Fran Mérida, Xisco, J. Martínez, Unai García, Kike Barja, Imanol García y Luis Perea en la segunda parte.

Árbitro: Gorka Etayo (C. Vasco). No hubo amonestaciones.

Goles: 0-1 (m. 7): Miguel Díaz. 0-2 (m. 11): Xabi (p. p.). 0-3 (m. 50): Unai García. 0-4 (m. 52): Xisco. 0-5 (m. 55): Imanol García. 0-6 (m. 57): Nacho Vidal. 0-7 (m. 77): Kike Barja. 0-8 (m. 83): Xisco.

Incidencias: Unos 300 espectadores en Fadura con motivo del segundo partido de pretemporada del Club Atlético Osasuna.

