Braulio explica las razones por las que aceptó la rebaja en la cláusula de Quique

Actualizada 20/07/2018 a las 17:12

El director deportivo de Osasuna; Braulio Vázquez, ha explicado este viernes las razones por las que aceptó que el contrato de Quique González incluyera una rebaja temporal (de 5 millones a 1,7) en su cláusula de rescisión. El Deportivo de La Coruña ha abonado el pago en el último día del plazo, fichando al jugador.

Braulio ha reconocido que fue una "condición de su agente" y que la aceptó porque el jugador tenía "ofertas del Leeds United y del Deportivo".

"No quiero haya distintas versiones sobre el tema de la cláusula de Quique. Había una rebaja que concluía hoy y justo hoy el Deportivo la ha pagado. Todo comienza hace un año, cuando Quique era un objetivo absolutamente prioritario para nosotros y para Diego (entrenador). Quique era uno de los delanteros más cotizados de Segunda y quería esperar a tener ofertas de Primera. Viajé a Valladolid y me reuní con su familia y con su agente para convencerle. Su agente puso esta condición sobre la cláusula. Me quedaban dos opciones: o esperar y seguir negociando o aceptar. En el peor de los casos tendríamos al jugador durante un año y luego se iría por un poco más de por lo que vino. Teníamos que acceder", ha relatado Braulio.

"Además, Quique tenía ofertas. Del Leeds United y también estaba interesado Carmelo del Pozo, del Levante, que es el actual director deportivo del Deportivo. Tomé una decisión que en su momento era necesaria", ha añadido.

