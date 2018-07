El Racing de Santander ha incorporado a su plantilla 2018/19 al exrojillo Aitor Buñuel. El defensa, a quien Osasuna no renovó este año tras su cesión en el Valencia Mestalla, ha jugado con el equipo pamplonés 15 partidos en la Liga Santander y 12 en Segunda División. El nuevo futbolista verdiblanco, que actúa como lateral derecho, ha rubricado un contrato que le ligará a la entidad cántabra hasta el 30 de junio de 2020.

Aitor Buñuel Redrado nació en Tafalla el 10 de febrero de 1998 y se formó como jugador en las categorías inferiores del Club Atlético Osasuna. El defensa navarro disputó 14 encuentros con el filial rojillo en el Grupo I de Segunda B y se estrenó con el primer equipo, en Segunda División, ante el Real Valladolid en el Estadio José Zorrilla en mayo de 2015. Buñuel jugó 11 partidos en la categoría de plata con Osasuna la temporada 2015/16, fue partícipe en el ascenso a la Liga Santander y actuó en 15 encuentros –también con la escuadra navarra- en la máxima división el curso 2016/17.

El nuevo jugador racinguista fue cedido el curso pasado al filial del Valencia CF y con el cuadro che disputó 16 encuentros en el Grupo III de la división de bronce del fútbol español. Buñuel, que mide 1,73 y pesa 70 kilos, ha sido internacional con España en categorías SUB 17, SUB 18, SUB 19 y SUB 20 y desarrollará su primer entrenamiento como verdiblanco en las Instalaciones Nando Yosu este miércoles, 18 de julio, a las 10:30 horas.

