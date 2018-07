El fichaje de Nacho Vidal, pendiente de flecos

Nacho Vidal Miralles (Campello, 1995) será el siguiente en llegar a Osasuna. Su fichaje se hará oficial en las próximas horas después de que la entidad navarra haya alcanzado un acuerdo con el Valencia para su incorporación. Solo quedan detalles por concretar con el lateral de 23 años para que se convierta en nuevo jugador rojillo.



Vidal ha sido objetivo de la dirección deportiva desde hace meses y cuando se resuelvan los últimos flecos se anunciará oficialmente el traspaso. El joven alicantino llega a Osasuna en propiedad, pero el Valencia se guarda un porcentaje de los derechos del futbolista, así como una opción de recompra.



Nacho Vidal, que llega libre tras desvincularse del conjunto valencianista, firmará un contrato de larga duración con la entidad navarra, que considera al futbolista una gran apuesta de futuro. Finalmente será Osasuna quien consiga hacerse con el defensa, que contaba con un gran cartel en el mercado de Segunda. El Córboba tenía muy encarrilada su incorporación, pero se rompieron las negociaciones por cuestiones económicas. También el Sporting de Gijón le seguía de cerca.



La competencia en el lateral derecho hace que el Valencia haya optado por buscar una salida a Nacho Vidal, que tenía contrato hasta 2020 y está considerado como uno de los jóvenes con más proyección. Debutó en el primer equipo el 18 de agosto de 2017 ante Las Palmas. La pasada temporada no contó en exceso para Marcelino García Toral, ya que solo disputó siete partidos y desde enero de 2018 su presencia se quedó en 71 minutos jugados. Pese a firmar buenas actuaciones con el Valencia, con gol incluido ante la Real Sociedad, no tuvo oportunidades.



DISCIPLINADO Y FÍSICO



Ya en el pasado mercado invernal se especuló con una posible cesión de Nacho Vidal para que tuviera minutos y comenzó a asumir su marcha del equipo. El de Campello despuntó en el Valencia Mestalla a donde llegó con 14 años procedente del Hércules. El lateral alicantino destaca por su despliegue físico y rigor defensivo. Puede jugar en ambos costados aunque, sin duda, su posición natural es la banda derecha.







Braulio: “Es importante mantener el bloque”

Braulio Vázquez valoró la situación del mercado de fichajes en la comparecencia de prensa que ofreció junto a Miguel Flaño para hablar de su renovación. “Estamos trabajando. Me hace gracia porque cuando se ficha mucho porque se ficha mucho y si fichamos poco es que fichamos poco. Lo más importante es que no se nos vayan nuestros jugadores importantes”, declaró.

“Si no se va nadie más haremos cinco o seis fichajes, queremos que la base se mantenga”, comentó



En este apartado citó el nombre propio de Lucas Torró, al que ha fichado el Eintracht Frankfurt tras abonar su cláusula. “Se nos ha ido Lucas, que era un pilar básico. Pero considero que en este segundo año es más importante mantener el bloque que lo que pueda venir. Si no se va ninguno haremos cinco o seis fichajes. Espero que sea así, porque eso significará que nuestros jugadores importantes no se van”, comentó director deportivo.



Sobre la llegada de Imanol García, señaló que “sea el nombre que sea” no puede compararse con Lucas Torró. “Hemos fichado a Iñigo, que es un jugador espectacular y vamos a intentar hacer un equipo equilibrado y que enganche con la gente”, dijo. También fue preguntado por la circunstancia de incorporar jugadores navarros. “Intentamos traer a los mejores futbolistas, es importante que sea navarro pero que dé el nivel”, aseguró. En el capítulo de salidas, Vázquez comentó que “hay opciones” de que se produzcan, pero añadió que lo fundamental es que “la base se mantenga”.

DNI

Nombre. Nacho Vidal Miralles.

Fecha y lugar de nacimiento. 24 de enero de 1995 (Campello, Alicante ).

Trayectoria. En 2009 dejó el Hércules en categoría cadete para llegar al Valencia. Debutó con el primer equipo el 18 de agosto de 2017 ante Las Palmas.

Selección DN+