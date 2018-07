Isma López: "De quedarme en España, sólo valoraba hacerlo en Osasuna"

El futbolista Isma López se marcha del Sporting porque considera que no estaba "aportando al equipo" y en el momento de su despedida ha agradecido el trato recibido durante las cinco temporadas en las que defendió la camiseta rojiblanca.

"Llegué al Sporting sin apenas partidos como profesional y lo hice a un club histórico, uno de los mejores del país, que me lo dio todo. Quise seguir mientras me sentía importante, mientras podía aportar, y veo que ya no es así y quiero ser honrado tal como me inculcaron mis padres, por eso me voy", manifestó el jugador en su despedida.

Isma López estuvo acompañado por el presidente del club, Javier Fernández, así como por sus compañeros Roberto Canella y Carlos Carmona, con los que más temporadas coincidió, así como por parte de su familia.

El polivalente jugador, que continuará su carrera en Chipre, se acordó de "los compañeros, los auxiliares que están apartados de los focos, el club y la afición", de la que afirmó que siempre se había portado muy bien con él.

"Necesitaba salir de una ciudad donde la afición es tan forofa e iniciar una nueva aventura", reconoció Isma López, quien desveló que se ha decantado por el Omonia Nicosia "porque fue el club que más interés mostró".

El futbolista, que a lo largo de estas cinco temporadas jugó como media punta, extremo y lateral izquierdo, se queda "sin lugar a dudas con la temporada del último ascenso, desde el principio hasta el final", y aseguró que fue una temporada en la que sintió que formaba "parte de lago especial".

Isma López señaló que para quedarse en el fútbol español sólo valoraba hacerlo en Osasuna, el club de su ciudad natal, pero no pudo ser así y optó por aceptar una de las ofertas para jugar en el extranjero.

