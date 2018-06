El próximo lunes se celebra un nuevo 'Osasuna te escucha'

El director deportivo del Club Atlético Osasuna, Braulio Vázquez, y el director de Tajonar, Ángel Alcalde, atenderán a los socios en el Osasuna Te Escucha que se celebrará el próximo lunes a partir de las 19:30 horas. Serán diez los socios que acudirán a la cita, en donde los directivos tratarán de resolver las dudas de los aficionados.

La temática de la reunión será deportiva y con los cambios en la dirección técnica de Tajonar (con su directos, Ángel Alcalde).

Los socios que irán al encuentro son: Álvaro Santamaría Echauri, Alfredo Gradín San Martín, Álvaro Villar Ilzarbe, José Martínez Elipe, Martín Oharriz Guindano, Rubén Sánchez Bruna, Gustavo Zozaya, Luis Ibero Elía, Patxi Iribarren Ruiz, Alberto Barricarte Aroztegui.

En caso de que alguno no pueda acudir a 'Osasuna te escucha', deberán notificarlo al club antes del 23 de junio a las 12:00 horas. En ese caso, el club se pondría en contacto con los siguientes de la lista hasta completar el cupo de diez asistentes. Si no comunican su ausencia o no lo hacen en plazo, su asiento quedará vacío, por lo que la entidad ruega que haya notificación.

LAS PRÓXIMAS CITAS

14 de mayo (Social)

25 de junio (Deportivo)

10 de septiembre (Deportivo)

8 de octubre (Institucional)

2 de noviembre (Social)

