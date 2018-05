Xisco: "Toca rematar la faena y dejarnos de historias y porcentajes"

El delantero de Osasuna Xisco Jiménez declaró este jueves que el conjunto pamplonés debe dejarse de "historias y porcentajes" para lograr meterse en la promoción de ascenso en la última jornada en Valladolid y subrayó que "toca rematar la faena" al depender de ellos mismos en Zorilla. El delantero mallorquín admitió que Osasuna no ha tenido una temporada "todo lo regular" que hubiesen querido, pero resaltó que si llegan a la última jornada en estas condiciones es porque han hecho "bastantes cosas bien".



"Toca rematar la faena y dejarnos de historias, de números, de posibilidades, porcentajes. Sabemos que si ganamos nos metemos y no tenemos que pensar en nada más", indicó.

Xisco comentó que esta es una semana "diferente" al "acercarse el final de la Liga" y el deseo de la plantilla es "alargar" la competición para jugar la promoción de ascenso, para lo que es clave el "trascendental" partido del sábado en Valladolid ante un rival que, empatado a puntos con Osasuna, también depende de sí mismo. "En las últimas semanas la gente no confiaba y no se esperaba que llegáramos así. Nos ha costado muchísimo. Hemos trabajado muy duro y todo al final tiene que tener una recompensa", dijo.



"Tenemos la opción de poder disfrutar de un playoff y lo tenemos al alcance de nuestra mano. Tenemos que dejarlo todo para hacer que sea posible", añadió Xisco, quien subrayó que solo piensan en la victoria en Zorrilla, aunque un empate también podría clasificar a Osasuna para la promoción de ascenso. "No pensamos en otro resultado que la victoria. Somos capaces de ganar en Zorilla y confiamos en nuestras posibilidades y hacer un gran partido, sabiendo que va a ser complicado", señaló. El futbolista balear aseguró que "lo único" que tienen metido "en la cabeza" es lograr los tres puntos en Zorilla: "Si tienen que hacer números que los hagan otros", precisó.



Xisco señaló sobre el Valladolid que es "un gran equipo que también viene en una dinámica muy buena en los últimos partidos" y agregó que "tienen gente importante y con experiencia en la categoría" más allá del pichichi de la categoría Jaime Mata. "Este tipo de partidos lo juegan equipos fuertes y que tienen las cosas bien claras. Nosotros ahí debemos dar un paso al frente porque pienso que tenemos jerarquía y jugadores con mucha experiencia en este tipo de partidos", manifestó. El jugador rojillo, que falló un penalti el pasado domingo ante el Lorca, aseguró que volvería tirar otro "sin ninguna duda", aunque se alegró de que este error no influyera en el resultado y Osasuna mantuviera el 1-0 que le hace llegar con vida a la última jornada. El futbolista alicantino Manuel Castellano 'Lillo' se reincorporó este jueves a los entrenamientos con el grupo tras no ejercitarse ayer por una golpe en el tobillo izquierdo, mientras que el también alicantino Lucas Torró tuvo menos carga de trabajo. El entrenador rojillo, Diego Martínez, dirigirá mañana viernes el último entrenamiento antes del partido del sábado en Zorrilla, a puerta cerrada en El Sadar, tras el que comparecerá en rueda de prensa.

