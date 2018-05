Manu Herrera: "Tenemos todas las opciones intactas para soñar"

El portero de Osasuna Manu Herrera ha considerado hoy que el conjunto 'rojillo' tiene "todas las opciones intactas para soñar" sobre la posibilidad de clasificarse para disputar la promoción de ascenso a Primera División. "Por qué no" Osasuna no va a poder hacer "algo muy grande", se ha preguntado en conferencia de prensa en las instalaciones de Tajonar, en la que ha apostado por "ir a ganar" al Valladolid en el último encuentro de liga que se disputará este sábado y "no hacer cuentas ni pensar en otros campos".



El guardameta ha indicado que enfrentarse al Valladolid, sexto clasificado y con los mismos puntos que Osasuna, séptimo en liga, supone "una motivación" y ha considerado que el equipo debe jugar el encuentro "muy concentrado". Además, ha señalado que la plantilla afronta la semana "con toda la ilusión del mundo" porque, ha dicho, "nos hemos ganado el derecho a llegar con todas las opciones posibles".



Ha precisado que todo ha cambiado desde la antepenúltima jornada de liga cuando Osasuna, tras el empate cosechado en Soria, no dependía de sí mismo, y en el momento actual, si gana al Valladolid, lograría la clasificación para la promoción directamente. "Es la magia del fútbol, de una semana a otra cambia todo, de negro a blanco", ha remarcado, para subrayar que el vestuario se ha "levantado con mucha fuerza" tras el empate contra el Numancia y ha afirmado que la victoria lograda ayer fue "muy trabajada y sufrida". En el plano personal, el guardameta, titular este pasado domingo debido a la lesión de Sergio Herrera, ha explicado que la oportunidad de competir le ha llegado "en el momento más importante".



"El fútbol muchas veces te da, otras te quita", ha incidido, para añadir que llevaba "todo el año trabajando" y dando "lo mejor" de sí en los entrenamientos. Cuestionado por el papel de los jugadores veteranos en este final de liga, Herrera ha indicado que tanto ellos como los jóvenes van a "aportar lo mejor" al equipo y que Osasuna, "por el ambiente que se ha generado alrededor, lleva jugando partidos decisivos bastantes jornadas". Una circunstancia que ha considerado como una ventaja, a la que se suma el hecho de ser el segundo mejor conjunto lejos de El Sadar.

Selección DN+