líderes con pleno de victorias. Cuatro triunfos en cuatro partidos. Doce puntos de doce posibles. Han firmado, por tanto, un inicio de campeonato inmaculado. Detrás de estas estadísticas se encuentran dos caras conocidas en el fútbol regional navarro que han logrado formar un tándem envidiable: Ángel Arizcuren y Aitziber Gómez. Son los rostros visibles de un cuerpo técnico que aspira a ser la revelación de la categoría. En Tercera División hay 288 equipos divididos en 18 grupos de 16 conjuntos. Caudal, CE Europa, Unión Atlético, Náxara, Almudévar, CF Epila y Beti Onak comparten el mismo dato.

“Lo he comentado esta semana con la gente del pueblo. El primer día dije que el estreno liguero nos llegaba pronto porque en pretemporada tuvimos problemas. No encontrábamos preparador físico. Fue un verano atípico. No pensábamos estar tan contentos y tan bien clasificados. Cada vez entiendo menos de fútbol”, bromea el técnico Arizcuren.

Achaco el éxito a la disponibilidad de la plantilla. En la segunda jornada ya habían debutado todos. Además, juegan momentos importantes de los partidos, no los llamados minutos de la basura. Tienen un sentimiento de pertenencia al club, al vestuario y eso se nota. A veces es negativo porque la gente se puede acomodar, pero también positivo porque se puede crear un bonito grupo. En nuestro caso ha sido así y los nuevos se han acoplado bien. Todos reman en la misma dirección", reconoce Arizcuren. Su mano derecha, Aitziber Gómez, incide en esa idea: "La clave es la buena unión que hay en el vestuario entre los jugadores. Todos están rindiendo a un nivel alto, al nivel que se les pide". El Beti Onak logró mantener el mismo bloque del curso pasado con la novedad, sobre todo, de refuerzos en la zona ofensiva.

Azkoyen (2-3), Pamplona (2-0), Cantolagua (1-3) y Cortes (1-0) han sido las víctimas del Beti Onak en las cuatro primeras jornads. Nueve goles a favor que los han firmado seis futbolistas diferentes. “Todos se sienten importantes y aceptan el rol que les toque en cada partido. Hay varios goleadores y muchos jugadores ya acumulan bastantes minutos. Nos gustaría mantener la dinámica porque llegarán momentos duros”, reconoce Arizcuren. Mikel Casado, Jon Elizalde, Óscar Pérez, Juan del Burgo, Javier Ursúa y los dobletes de Raúl Ceballos y Sergio Ibiricu mantienen al conjunto de Villava en lo más alto de la clasificación. “Se demuestra que cualquiera que esté en el campo puede anotar. Si los goles se concentraran en un solo jugador se podría crear cierta dependencia”, apunta Gómez.

RELACIÓN DE CONFIANZA

A nivel interno, la relación entre Ángel y Aitziber es también un factor a destacar. Durante tres temporadas, la actual segunda entrenadora del Beti Onak fue la fisio del conjunto villavés. Eso formó una relación que perdura en el tiempo. “La comunicación es fluida. Ella piensa una cosa y yo, otra. A veces me convence y otras debatimos. Nos llevamos muy bien. También está Mikel Pagola, entrenador de porteros. Tiene experiencia a otros niveles y nos ayuda. La relación con los jugadores es bonita. No es un trabajo piramidal, sino que todos estamos a la misma altura y nos decimos las cosas claras. Incluso a nivel de presidencia, dirección... Se nota que el sentimiento de pertenencia es el mismo”, argumenta Arizcuren. Gómez le secunda: “Ángel expone lo que cree y me pide opinión. Yo la doy y tratamos de llegar a un acuerdo buscando lo mejor para el equipo. A veces me toca convencerle y otras es él”. A nivel personal, Aitziber Gómez ha caído de pie en el cuerpo técnico del Beti Onak. “Estoy muy contenta. Además las cosas están saliendo bien y eso es un chute de moral importante. Ángel, mis compañeros y los jugadores me lo ponen muy fácil y me han ayudado mucho en un mundo que es de hombres”, reconoce la navarra.

En lo deportivo, el Beti Onak se desplazará a Sarriguren el próximo viernes para abrir la quinta jornada liguera. Un choque de altura entre el primer y el segundo clasificado. “Es un campo complicadísimo. Allí todavía no han recibido gol. Es un rival que siempre nos ha costado. Esta temporada tienen una gran plantilla y un pedazo de entrenador. Seguro que están arriba a final del curso”, concluye Arizcuren.