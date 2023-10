La oportunidad, el gol de Martín Pedroarena

Martín Pedroarena ha llegado esta temporada a laOberena, con el que jugó en la Tercera. El domingo, en la jornada 5, vivió su primera titularidad en la liga con el equipo de Xabi Mata. El joven extremo de 20 años respondió a la confianza mostrada por su entrenador. Marcó en el minuto 33 el que es su primer gol con el conjunto de Mutilva. El tanto sirvió para cosechar un valioso empate ante el Gernika. ha llegado esta temporada a la Mutilvera , en la Segunda RFEF . Lo ha hecho procedente de, con el que jugó en la. El domingo, en la jornada 5, vivió su primera titularidad en la liga con el equipo de. El joven extremo de 20 años respondió a la confianza mostrada por su entrenador. Marcó en el minuto 33 el que es su primer gol con el conjunto de Mutilva. El tanto sirvió para cosechar un valioso empate ante el

Hoy (18.30 horas), la Mutilvera recibe al Brea en Mutilva. Juegue o no Pedroarena lo tiene muy claro. “La competencia es dura a la hora de jugar minutos. Es una categoría más y en eso también se nota. Todo lo que te ponga el entrenador hay que jugarlo al máximo nivel. Cuando llegue la oportunidad, aprovecharla. Eso me ha pasado un poco a mí”, explica. “Al principio me resultó duro adaptarme-continúa-. El cambio de categoría supone un nivel de exigencia mayor. El equipo me ayudó bastante y el cuerpo técnico, también. Vas entrando en dinámica y vas cogiendo el ritmo”.

En el tercer amistoso de la pretemporada sufrió “una microrrotura en el abductor”. “El primer partido de liga me lo perdí por lesión. Los tres siguientes entré en la convocatoria y jugué algún minuto. En el último, el míster me dio la oportunidad de ser titular y pude aprovecharla”, señala. Pedroarena siempre recordará su primer gol en la Segunda RFEF ante el Gernika. Se da la casualidad que en el partido que enfrentó a los dos equipos en la pretemporada también se vio un gol del extremo pamplonés. “En la pretemporada, ya jugamos allí y también marqué. El domingo tuve una ocasión clara justo antes de la jugada del gol. La fallé. Después conté con otra oportunidad y la metí. Estoy muy contento”, añade.

Cuando se presenta una ocasión como la de la Mutilvera hay que aprovecharla

En Oberena, equipo del que procede, permaneció durante seis temporadas, desde primera cadete. “En Oberena, crecí futbolísticamente y he estado bastante bien. Se me presentó la ocasión de venir a la Mutilvera, una categoría más, y no lo dudé. Quería probar en la Segunda RFEF donde te enfrentas al Bilbao Athletic, la UD Logroñés... Me motivaba viajar y conocer a equipos tan potentes. Cuando se presenta una oportunidad así, quieres probar. Es una ocasión que igual no la vuelves a tener”, admite.

Estudiante de Trabajo Social en la UPNA cuenta que se nota el salto de categoría. “El nivel de entrenamientos es mayor. Se nota más ritmo y velocidad en el juego. La exigencia es más alta. En esta categoría, noto que el cansancio es mayor, la carga, también. Tienes que regularte un poco más. Los rivales te exigen más”.

Martín Pedroarena llegó a un vestuario prácticamente nuevo para él pero explica que la acogida fue muy buena. “Conocía a muy pocos. Llegué y me acogieron de la mejor manera. Es un grupo increíble. Desde el primer día me he sentido muy cómodo. Te hacen sentir como uno más y parece que llevas aquí toda la vida”, dice. Tiene claro el objetivo del equipo: “conseguir la salvación”. “Una vez lo hagamos mirar hacia arriba. Para mí la permanencia es lo más importante”. Y el personal, también. “Quiero disfrutar de esta temporada, intentar jugar lo máximo posible a buen nivel . Objetivos individuales no me pongo. Siempre voy a pensar en el equipo. Quiero rendir a buen nivel e intentar jugar todo lo que pueda a ese nivel y, así, ayudar al equipo en todo lo posible”.