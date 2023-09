Oier Retegui o la firma de un gol histórico

central Oier Retegui, después de toda una vida en los campos de la Agrupación Deportiva San Juan, fichó por el Valle de Egüés, equipo recién ascendido a la Segunda RFEF. Acaba de llegar pero su nombre va a aparecer siempre en la historia de la entidad. Él marcó el primer gol del equipo en esta categoría, en la temporada histórica del conjunto, al ser la primera que milita por encima de la Tercera División. Esta temporada decidió cambiar de aires. El, después de toda una vida en los campos de la, fichó por el, equipo recién ascendido a la. Acaba de llegar pero su nombre va a aparecer siempre en la historia de la entidad. Él marcó el primer gol del equipo en esta categoría, en la temporada histórica del conjunto, al ser la primera que milita por encima de la

El central pamplonés conoce de primera mano la situación que atraviesa su actual equipo. Ascendió con el San Juan hace tres campañas, equipo con el que logró la permanencia de manera brillante al igual que en el último curso. Este fin de semana se disputó la tercera jornada de la Segunda RFEF y Retegui se destapó en una nueva faceta, la goleadora. Fermín García botó una falta lateral que él cabeceó al fondo de la red. Fue el 0-1 ante el Brea o lo que es lo mismo, el primer gol del Valle de Egüés en la Segunda RFEF. “No me di cuenta. Me lo dijeron después del partido que había sido el primer gol. Es importante poder ayudar al equipo y conseguir los primeros puntos. Es una alegría. No me acordaba lo que era marcar un gol”, bromeó.

Relató cómo fue ese tanto histórico. “Sacó la falta Fermín (García). Me acerqué a él y le dije que me la pusiera al segundo palo. Cuando fue a sacar, vi que había un hueco grande más adelante. Entré ahí, me la puso muy bien en el punto de penalti y rematé bastante solo, la verdad”, contó.

UNA GRAN ALEGRÍA

El Brea aragonés empató pero los de Txiki Akaz se sobrepusieron y ganaron por 1-2 con tanto de Sergio López. El gol de Retegui abrió la cuenta goleadora del conjunto de Sarriguren que consiguió así la primera victoria en la categoría. “La vivimos muy bien. En los dos primeros partidos perdimos por 1-0, con buenas sensaciones, y quizás merecedores de algún punto más. Que llegue la primera victoria y que sea fuera de casa es una alegría muy grande. La gente estaba con muchas ganas de conseguirlo”.

entrenador Alfredo Ibero ‘Bebeto’ en las temporadas en las que coincidieron en el San Juan. Ahora parece que se va ganando la de su actual técnico Txiki Akaz. Se han disputado tres partidos. Los ha jugado los tres desde el inicio y los ha completado hasta el final. Esta va a ser su tercera temporada en la Segunda RFEF. Marcó un gol en el estreno del San Juan en la categoría y no lo volvió a hacer hasta el sábado ante el Brea. “No recordaba lo que era. Ya me dijeron que a la hora de celebrar ni sabía lo que estaba haciendo. Me salió gritar como un loco. Se celebró bastante en el vestuario. Estábamos todos contentos. El miércoles me tocará llevar garrotes de merienda al entrenamiento”, señaló. El central, de 22 años, ha contado con la confianza de suen las temporadas en las que coincidieron en el San Juan. Ahora parece que se va ganando la de su actual técnico Txiki Akaz. Se han disputado tres partidos. Los ha jugado los tres desde el inicio y los ha completado hasta el final. Esta va a ser su tercera temporada en la. Marcó un gol en el estreno del San Juan en la categoría y no lo volvió a hacer hasta el sábado ante el Brea. “No recordaba lo que era. Ya me dijeron que a la hora de celebrar ni sabía lo que estaba haciendo. Me salió gritar como un loco. Se celebró bastante en el vestuario. Estábamos todos contentos. El miércoles me tocará llevar garrotes de merienda al entrenamiento”, señaló.

Es importante poder ayudar al equipo y conseguir los tres primeros puntos

Hay un dato en el currículo de Oier Retegui que llama la atención. Él juega de central y en los últimos tres años le han mostrado sólo cinco tarjetas amarillas. “Bebeto, en el San Juan, nos hacía muchísimo hincapié en que hiciéramos pocas faltas si no eran necesarias. Pocas faltas he hecho. Es un número bajo, pero ha sido por eso”, destacó.

La adaptación al Valle de Egüés la calificó de fácil. “Conocía a bastantes jugadores. Hay un grupo muy joven, muchos de mi edad y adaptarme al vestuario se me ha hecho fácil. Estuve hablando con Txiki (Akaz) al inicio y me contó cómo estaba el equipo”, dijo. Además, cuenta con experiencia en un equipo nuevo en la categoría. “Este es mi tercer año en la Segunda RFEF. Vas a campos en los que ya has estado, pero somos varios los que conocemos la categoría. Tengo claro que el equipo cuenta con muchas ganas de competir. Tenemos opciones de salvar la categoría”, indicó.

DNI

​Oier Retegui Zubillaga Pamplonés de 22 años, nació el 2 de junio del 2001. Es el hijo único de Sebastián y Marijose. Juega de central.



Estudios Terminó Magisterio en la Universidad Pública de Navarra y cursa un máster de Educación Emocional en la UNED.

La resaca de la jornada

28% de los goles marcados esta jornada (25) los han anotado equipos navarros (7). El Valle de Egüés marcó dos; el Izarra, uno; la Mutilvera, uno; y el Tudelano, tres.

2 rojas se han mostrado esta jornada (Náxara). En total se han producido cinco expulsiones en las tres fechas disputadas.

52 amarillas se han mostrado en la tercera jornada. De ellas, 12 han recibido los cinco equipos navarros de la categoría. En las tres jornadas disputadas, los colegiados han enseñado hasta 155 cartulinas amarillas (5,74 por partido).

Más amarillas

1. Izarra 10

2. Valle de Egüés 8

3. Mutilvera 8

4. Tudelano 7

5. San Juan 6

Javier Comeras, jugador del Brea: “Has pitado miedo”

Brea-Valle de Egüés. La anécdota tuvo lugar en el Municipal de Piedrabuena. El equipo de Sarriguren logró la primera victoria de su historia en la 2ª RFEF al ganar por 1-2. El acta recoge una curiosa amonestación: “En el minuto 87 el jugador (21) Javier Comeras Chueca fue amonestado por el siguiente motivo: Por hacer observaciones a una de mis decisiones dirigiéndose a mi en los siguientes términos: “has pitado miedo”.