Ander Yoldi, el extremo del Promesas que ha marcado un triplete en 11 minutos... saliendo del banquillo

Ander Yoldi vio los primeros setenta minutos de su equipo desde el banquillo. Osasuna Promesas jugó el domingo en Calahorra. Antes de que saliera el extremo izquierdo de Huarte al campo imperaba en el marcador el 0-1 que marcó su compañero Jony. Su aparición en el juego del equipo que dirige Santi Castillejo revolucionó el partido. Marcó tres goles, para hacer el 0-4, en apenas 10 minutos y 28 segundos. Hizo el primero, de su cuenta particular, en el minuto 72, según refleja el acta arbitral del partido. Le siguieron otros dos en los minutos 76 y 83. El Calahorra maquilló el resultado en el 88, para hacer el 1-4 definitivo.

Los tres goles de Yoldi le dieron a su equipo una victoria que le certifica la permanencia, pero además le coloca al Promesas séptimo con 52 puntos y a cuatro del playoff de ascenso, cuando quedan dos partidos por disputarse, es decir, seis puntos en juego. Es una situación a la que anhelaba llegar en las últimas jornadas su técnico, con la categoría garantizada para el próximo curso y con un objetivo por el que luchar aunque no fuera el inicial. El sábado recibe en Tajonar a la Real Sociedad B.

Pero es que además con el triplete marcado ha batido tres récord en la categoría, la Primera RFEF, tal y como indica la federación española en Twitter, al igual que la cuenta de esta red social que firma Pedro González. La Primera RFEF vive su segunda categoría y Yoldi se va a convertir como el jugador en firmar el triplete más rápido. Además también pasará a ser el primer futbolista en marcar un triplete tras salir del banquillo. Y por si esto fuera poco Yoldi es el que menos tiempo ha estado en el campo para hacer un hat-trick, en concreto, 12 minutos 52 segundos.

Ander Yoldi, de 22 años, sustituyó en el minuto 70 a Jony, el primer goleador del Promesas ante el Calahorra. El primer tanto del huertarra llegó tras un centro lateral del Promesas que despejó mal Alejandro Ibarrondo y, sin oposición, el extremo navarro marcó. En el segundo subió él el balón regateó al central Íñigo Zubiri y cruzó bien el disparo al palo corto. En el tercero recibió el pase de la muerte desde la derecha de Cristian Mutilva. Controló con la derecha dentro del área. El portero del Calahorra Limones se tiró y Yoldi esperó para disparar con el cancerbero ya batido.

El extremo del Promesas señaló tras el partido ante el Calahorra que se sentía contento con el triplete, que certificó la permanencia. “Al principio de la temporada, me propuse tener continuidad tras la lesión. He jugado de 9, he marcado tres goles, dejarle claro al míster que puede contar conmigo en cualquier posición de las de arriba”.