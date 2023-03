Un retorno con gol para Iván Martínez

Iván Martínez la vuelta a la Imanol Etxeberria. Esta semana la empieza un poco ajetreado. Se encuentra de exámanes y tiene que hacer frente, por ahora, a las tutorías. Estudia Magisterio de Primaria en la Universidad de Burgos, y aunque no se trata de una formación a distancia, propiamente dicha, él sí que puede hacerlo así. No le ha podido sentar mejor ala vuelta a la Mutilvera de la Segunda RFEF . Ha marcado dos goles en los dos últimos partidos, que han significado puntos para su conjunto. Ayer abrió el marcador en Tudela donde su equipo se impuso por 0-2 al Tudelano. El marcador lo redondeó su compañero. Esta semana la empieza un poco ajetreado. Se encuentra de exámanes y tiene que hacer frente, por ahora, a las tutorías. Estudia Magisterio de Primaria en la Universidad de Burgos, y aunque no se trata de una formación a distancia, propiamente dicha, él sí que puede hacerlo así.

Llegará al entrenamiento. Con el tiempo pegado a los talones, pero llegará. Asegura que la adaptación a la Mutilvera está siendo sencilla. “La adaptación ha sido inminente. Me he criado aquí, en la Mutilvera. Conozco el club, cómo funciona. Me he adaptado muy rápido. Me siento contento por ayudar al equipo. Es cierto que se ha dado una remodelación del vestuario. Queda alguno de mi anterior etapa pero hay muchos con los que también he jugado, aunque sea en otros equipos”, comenzó.

El extremo izquierdo Iván Martínez de Lizarrondo, de 25 años, ha vivido varias etapas en la Mutilvera. Comenzó siendo un niño y después ha militado en el equipo en diferentes momentos. El último, anterior al actual, lo protagonizó en la 21-22, pero su buen hacer le llevó a fichar en enero por el Vélez. Esta temporada la comenzó en el Tarazona pero en el mercado de invierno ha decidido volver al conjunto que ahora dirige Jon Erice.

Con él, se impuso el domingo al Tudelano, conjunto en el que también jugó con anterioridad. “Íbamos con muchas ganas. Sabíamos que se trataba de un partido clave. Teníamos tres puntos menos que ellos. Si ganábamos, se igualaban las cosas. El míster nos había dado los conceptos mascados. Se curra los partidos. Luego lo intentamos plasmar nosotros en el campo. Las ideas que teníamos las hemos hecho bien y estamos contentos por ello”, indicó.

BUEN GRUPO HUMANO

Iván Martínez ha vuelto a una Mutilvera diferente a la que él dejó. “La anterior vez jugué solo la primera vuelta. Los jugadores cambian y lo que me he encontrado ahora es un grupo humano muy bueno, con mucha juventud. Estamos poniendo muchas ganas. La predisposición es total, el trabajo diario lo estamos haciendo muy bien y se ve en los resultados. Me he encontrado un vestuario con muy buena gente y futbolísticamente hay buenos jugadores. Podemos hacer algo bonito pero bueno, sin mirar más allá de la semana, no podemos desviarnos del camino, seguir con el trabajo y el tiempo nos pondrá en su lugar”, añadió.

Uno de los que queda de la anterior etapa es Jon Erice. En ese momento, lo tuvo de compañero y, en esta vuelta, se lo ha encontrado de entrenador. “Lo tuve como compañero. Ya le conocía. Ahora como entrenador es diferente. Sabía que iba a manejar bien el vestuario porque tiene mucha experiencia, es un tío inteligente. Los partidos los estamos sacando. Nos da unas herramientas y unas pautas muy claras. Nos da los partidos mascados. Sabemos qué tenemos que hacer, dónde podemos hacer daño y qué debemos evitar. En ese sentido, Jon ha sido una gran incorporación como entrenador y creo que tiene mucho futuro”, explicó.

Él ha marcado dos goles, circunstancia que, aseguró, le da confianza. “A los que jugamos arriba meter goles nos da mucha confianza para seguir trabajando, mucha confianza personal y ayudar al equipo a conseguir los puntos. En ese sentido, estoy contento”, indicó. Conocedor de la dinámica negativa que atravesó su actual equipo, Martínez apuntó que la llegada de Erice propició un cambio futbolístico y mental del equipo. “La gente está muy enchufada. Estamos sacando resultados, pero no queremos mirar más allá del próximo partido”, apuntó.