La respuesta a la confianza

Alejandro Galdeano Echarri ha ido en paralelo al crecimiento que ha experimentado su equipo, el La trayectoria esta campaña deha ido en paralelo al crecimiento que ha experimentado su equipo, el Txantrea . El conjunto del barrio pamplonés ocupa la tercera plaza y persigue, como principal objetivo, mantenerse en los puestos que le permitan disputar el playoff de ascenso. Él, asegura, tuvo la confianza de su entrenador desde el inicio y la ha aprovechado. Marcó en el último encuentro ante el Pamplona y su equipo se impuso 2-1.

Si se mira a la lista de goleadores, Alejandro Galdeano figura con 12 tantos, pero en realidad suyos son once. “Se confundieron y un gol que marcó Joseba (Alcuaz), en el acta de la federación me lo apuntaron a mí. Llevo once”, indica. El veterano delantero del Txantrea pide la devolución. “No se devuelve”, bromea Galdeano. Se trata de un ejemplo que refrenda las palabras del joven jugador de Estella que llegó este curso al Txantrea de Jaime Sánchez. “Éramos varios jugadores nuevos. Desde el primer momento nos acogieron de manera increíble, como si fuéramos uno más. Hay gente que llevaba muchos años jugando juntos, pero en ese sentido no hemos tenido ningún problema. Nos han acogido como uno más”, insiste.

‘Bicho’, llegó al Txantrea desde la Alejandro Galdeano, más conocido como, llegó al Txantrea desde la Peña Sport . “Me estoy encontrando muy bien en el Txantrea, con mucha confianza. Llegué de la Peña Sport en el verano. Me llamó el míster. El año de la Peña Sport salió redondo. Casi no perdimos ningún partido. Ascendimos como primeros. Este curso nos costó algo más al inicio. Éramos varios jugadores nuevos, pero ahora, en las últimas jornadas, vamos como un tiro. El objetivo es mantenernos en playoff y jugar esa fase”.

El jugador estellés explica el porqué de su sobrenombre, que recibe desde pequeño. “Era muy movido y no paraba quieto. Me empezaron a llamar así y se quedó”, señala. En el Txantrea ha vivido un cambio de posición. “Ahora estoy jugando de delantero. Antes lo hacía de medio derecho. Con un cambio que hizo el míster para situar a dos arriba me dio la oportunidad de ocupar la posición de punta y ahí me he mantenido. Me he amoldado bien, a gusto”, destaca.

Unai (Jauregi) para jugar en la Peña Sport, y este verano Jaime para hacerlo en el Txantrea. No veo mucha diferencia de la Tercera del curso pasado a esta. Sí que han ascendido tres equipos buenos a la nueva categoría pero de Autonómica también llegaron equipos buenos como el Avance. Está todo más apretado”. Galdeano suma, a sus 21 años, la tercera temporada en la Tercera División. Comenzó a jugar al fútbol en el Izarra. “Tengo el campo al lado de casa”, explica con naturalidad. “En el Izarra estuve hasta juveniles. Después me dieron la oportunidad de jugar un año en Azagra, en la Peña Azagresa , que fue increíble. Me llamópara jugar en la Peña Sport, y este verano Jaime para hacerlo en el Txantrea. No veo mucha diferencia de la Tercera del curso pasado a esta. Sí que han ascendido tres equipos buenos a la nueva categoría pero de Autonómica también llegaron equipos buenos como el Avance. Está todo más apretado”.

