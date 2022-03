La voz de la experiencia en el San Juan

Tercera. Es el central pamplonés Iker Ezkurra Arriarán, que militó en la temporada 15-16 con la Segunda División B. Su equipo ha debutado en esta categoría con buena nota. El principal objetivo se encuentra bien encarrilado. El San Juan tiene el descenso a 14 puntos y el playout a 9, pero el playoff a tan solo 3. De los 22 jugadores que empezaron con el San Juan su primera andadura en la Segunda RFEF uno era el que tenía más experiencia en una categoría superior a la. Es el central pamplonés, que militó en la temporada 15-16 con la Peña Sport en la desaparecida. Su equipo ha debutado en esta categoría con buena nota. El principal objetivo se encuentra bien encarrilado. El San Juan tiene el descenso a 14 puntos y el playout a 9, pero el playoff a tan solo 3.

El central, de 30 años, destaca la buena campaña de su equipo. “Al principio de la temporada, pensábamos que íbamos a estar luchando por la permanencia. De momento, estoy viendo bastante bien al equipo. Tras la victoria del sábado, que para nosotros resultaba importantísima, al Laredo, que era el que estaba marcando el playout, ya le sacamos 9 puntos. Matemáticamente no está conseguido pero el objetivo lo tenemos bien encarrilado”, dice.

Iker Ezkurra tiene claro dónde se encuentra una de las claves de la buena marcha del San Juan. “Por lo que estamos viendo, a diferencia de otros equipos, creo que, en nuestro caso, todo el mundo que está en la plantilla participa. Todos estamos teniendo minutos. La gente aporta y responde bien. Creo que eso es lo que no está sucediendo en otros conjuntos que juega menos gente y cuando tienen bajas o sanciones se está notando. En nuestro equipo lo estamos llevando muy bien. Creo que es una de las claves de este curso, que todo el mundo aporta y da el callo”.

La constante rotación, según Ezkurra, forma parte de la idiosincrasia de los vestuarios de su actual entrenador, Alfredo Ibero ‘Bebeto’. “Los que llevamos unos cuantos años con Bebeto siempre lo hemos vivido. Siempre ha sido un entrenador que ha dado oportunidad a todo el mundo de su plantilla. No es un técnico que tenga gente en su equipo porque sí. Las plantillas que confecciona las hace pensando en que todo el mundo va a aportar a lo largo de la temporada. A mí no me sorprende porque llevo muchos años con él. En Tercera también daba oportunidades a un montón de jugadores. Este año está siendo igual”, cuenta.

Iker Ezkurra jugó en la antigua Segunda División B. Su compañero el mediocentro Adrián Recalde vivió un efímero paso por la Mutilvera, en la 20-21, el mismo equipo del que llegó Adrián Aranguren en este mercado de invierno. “Hay diferencias. La Segunda B en la que jugué se parecería más a la Primera RFEF actual, con equipos de nivel económico. En esta Segunda, estamos más conjuntos que quizá no tengamos ese potencial pero a nivel deportivo es parecido”.

Iker Ezkurra, que comparte vestuario con su hermano Eneko seis años más joven, cumple en el San Juan su décima temporada. Este curso ha disputado 23 partidos de liga, más el de la Copa del Rey. “Hasta que la salvación no esté asegurada matemáticamente vamos a seguir peleando por lograr el mayor número de puntos y asegurar la permanencia lo antes posible. Si podemos pelear por algo más, desde luego lo intentaremos”, añade.