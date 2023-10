Tardienta-Zirauki: El partido que une Bruselas con Cirauqui

Iñigo Vilella San Martín ha interrumpido su doctorado en Bruselas para poder estar con su equipo, el Zirauki, en una cita única hasta ahora. El central, de 25 años, se fue hace tres semanas después de haber disputado la Supercopa, que les clasificó para esta eliminatoria previa de la Copa del Rey, y jugar tres partidos de liga con el equipo de su pueblo. En avión llegó este martes a Zaragoza procedente de Bruselas. Encontró un BlaBlacar que le llevó a Pamplona a tiempo para poder entrenar.ha interrumpido supara poder estar con su equipo, el Zirauki, en una cita única hasta ahora. Else fue hace tres semanas después de haber disputado la Supercopa, que les clasificó para esta, y jugar tres partidos de liga con el equipo de su pueblo.

Iñigo Vilella, ingeniero industrial, trabaja desde hace dos años en la empresa IED, en Ansoain. “A través de la empresa y en colaboración con la UPNA , me propusieron una estancia internacional como hacen los doctorados. Se habló con la Universidad de Bruselas, Vrije Universiteit Brussel (VUB). Voy a estar tres meses. Llegué el 25 de septiembre y permaneceré hasta Navidad”, indicó.

El doctorado que hace es “Implementación e integración de nuevos algoritmos de Análisis Modal y predicción de vida estructural, sobre nodos sensores electrónicos”. Cuando se lo propusieron una de las primeras cosas que hizo fue mirar las fechas de la Supercopa. “Vi que era en agosto y principios de septiembre y comprobé que iba a estar”, apuntó.

El siguiente paso que dio fue pensar en la opción de ganar la Supercopa. “Y lo hicimos. Fue la leche. Nos felicitó mucha gente. A los del equipo y a la gente de la empresa les advertí que tenía que volver a este partido, que no me lo perdía. Así ha sido. En la empresa me dijeron que no había problemas. Faltaba hablar con los belgas. Me dieron permiso para volver una semana. Llegué a casa y cogí los vuelos en cuanto me dijeron que podía”, explicó. Tiene otro motivo para regresar. El viernes 13 cumple 26 años.

PIEL DE GALLINA

Finalmente permanecerá en Pamplona y Cirauqui hasta el sábado. “Aunque me dieron permiso para una semana volveré el sábado. Quiero aprovechar la estancia, aprender de los métodos que utilizan aquí. Llevo solo tres semanas, quiero aprovechar el tiempo al máximo”, recalcó.

¿Ha pensado qué hará si el Zirauki gana al Tardienta? “Se me pone la piel de gallina. Jugar este partido es la leche. El otro día en Las Rozas, en el sorteo, salía un papel que ponía Zirauki. El último sorteo que vi fue cuando le tocó a Osasuna el Athletic en la Copa del Rey. Para rato pensé que iba a estar ahí el Zirauki. Si pasamos y jugamos contra un Primera...”. No sabe si le dejarían volver para ese partido. “Tendría que explicarlo bien. Jugamos siete de la cuadrilla. Es un equipo de amigos”.

Esta es su octava temporada en el Zirauki. “Mi padre es de Cirauqui. Yo voy todos los fines de semana, durante el verano. Tengo mi cuadrilla allí. Es mi equipo, mi pueblo. Empecé la pretemporada normal en el Zirauki. Jugué la Supercopa y tres partidos de liga. Tuve que venir a Bruselas. Serán unos meses en los que voy a estar fuera del equipo pero cuando regrese en Navidad volveré al equipo, a entrenar y todo normal. Es como si hubiera estado lesionado tres meses”, explicó.

LLAMADA SORPRESA

Pero una de las mayores sorpresas le llegó al central cuando recibió la pasada semana la llamada de su entrenador, Diego Prendes. “Sabía que no iba a jugar. Está todo el equipo entrenando y yo llevo tres semanas sin hacerlo con ellos. Poder estar allí me hacía mucha ilusión, pero me llamó el entrenador y me dijo que había alguna baja. Me comentó que su intención es convocar a todo el mundo que esté disponible. Me preguntó cómo me encontraba. Que me diga que si me parece bien me convoca me hizo muchísima ilusión, aunque no juegue. Estar en el vestuario, en el banquillo, mucho más dentro del equipo, eso es la leche”, exclamó feliz.

En Bruselas, le da tiempo de practicar deporte. “Termino de trabajar, hago alguna cosa en casa y tengo un parque cerca de casa, estilo a la Vuelta del Castillo, y voy a correr, hago series... Sé que no es lo mismo que entrenar con el equipo, pero sigo haciendo deporte, sí”, explicó. En cuanto al partido ante el Tardienta aseguró que “opciones tenemos todas”. “Vamos a ir con todo, con mucho respeto, pero a ganar. Ellos son los favoritos; los que juegan en casa, de una categoría más, pero ganamos al Iruña que también es de una categoría superior. Vamos cargados de ilusión”.