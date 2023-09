Ejercicio de resistencia del Promesas

Osasuna Promesas volvió a sumar de tres. Lo hizo este domingo 24 de septiembre ante el Unionistas de Salamanca que llegó a Tajonar con la hoja de derrotas inmaculada. Al filial rojillo le costó pero se impuso, aunque sea por la mínima pero ganó. Para ello marcó el central Michelis, que minutos después fue expulsado por doble amarilla. Vivió las dos caras de la misma moneda. Su gol le dio la victoria final al equipo, que tuvo que jugar los últimos dieciocho minutos con uno menos, pero resistió. . Lo hizo este domingo 24 de septiembre ante elque llegó a Tajonar con la. Al filial rojillo le costó pero se impuso, aunque sea por la mínima pero ganó. Para ello, que minutos después fue. Vivió las dos caras de la misma moneda. Su gol le dio la victoria final al equipo, que tuvo que jugar los últimos dieciocho minutos con uno menos, pero resistió.

En un duelo sin ocasiones claras en la primera parte, Stamatakis se erigió en el salvador del Promesas al detener hasta en dos ocasiones los disparos peligrosos del Unionistas en el tramo final de la primera parte. Hubiera encajado el filial rojillo, de no ser así, un tanto de esos que se dicen psicológicos. Pero no fue así.

Minutos antes hubo quien casi cantó gol en una jugada personal de Svensson. Recibió en largo de Osambela. Controló pero su disparo salió por el lateral de la red. En el minuto 28, Iván Martínez, portero del Unionistas con pasado rojillo, sacó una buena mano para repeler un saque de esquina de Leiva. El rechace le llegó a Svensson. Su disparo se marchó por el lateral de la red.

MÁXIMA CONCENTRACIÓN

Santi Castillejo confesó que en el descanso y tras la igualdad mostrada en la primera parte advirtió a sus jugadores que los detalles marcarían la diferencia. El Unionistas intentó explorar sus opciones a balón parado con centros laterales y saques de esquina, pero la defensa rojilla se mantuvo firme. En el minuto 62, Michelis recibió la primera tarjeta amarilla. Se resbaló y para cortar el avance de su marca tuvo que cometer la falta. Minutos después cobró protagonismo por una situación más positiva. Marcó el 1-0. Adama botó un saque de esquina que el central griego cabeceó al emerger poderoso por encima de la defensa salmantina.

Michelis lo celebró con ganas, con rabia, pero poco le duró la alegría. Recibió la segunda amarilla al hacer la cobertura a un compañero y el colegiado señaló una rigurosa falta. Osasuna Promesas se quedó con uno menos los últimos dieciocho minutos. Castillejo tuvo que ajustar. Retrasó a Ibaider Gárriz a su posición más habitual. Comenzó jugando más adelantado. El técnico tuvo que esperar para hacer los cambios que tenía preparados.

Osasuna Promesas tuvo que volver a ajustarse. No perder ni un ápice de su solidez defensiva. No lo hizo pero un lanzamiento lejano de Héctor Fernández estuvo a punto de echar al traste el trabajo anterior. Era el minuto 90. El centrocampista del Unionistas cogió el balón en la frontal del área y no se lo pensó. Su disparo se marchó muy ajustado al poste. El colegiado añadió cinco minutos y el filial rojillo tuvo que resistir al asedio al que le sometió el equipo de Daniel Ponz. Aguantó y se llevó la victoria.

Castillejo: "Era un partido predestinado a lo sucedido"

El entrenador de Osasuna Promesas, Santi Castillejo, indicó que se vio un partido como él esperaba. “Ha sido un encuentro muy igualado ante un equipo que no había perdido, que se agarra a los partidos como nosotros. Es un equipo muy similar al nuestro. Está siempre con posibilidades de ganar el partido, en una jugada aislada, con su juego... Se trata de un buen conjunto. Nosotros somos parecidos. Es un partido que estaba predestinado a que sucediera lo que ha pasado. En el descanso les hemos dicho que no perdieran la cabeza porque en el detalle iba a estar la solución”, indicó. Al final del encuentro se escuchó un vestuario contento. “En esta categoría se sufre siempre, además con uno menos los últimos veinte. Al final ha habido que correr y trabajar mucho y la victoria para los jugadores es una alegría enorme”, añadió. En cuanto al inicio de la temporada, Castillejo indicó: “Está funcionando en cuanto a puntos, en cuanto a tema defensivo también, pero nos está faltando fútbol. Nos somos el equipo agresivo, de presionar, de ir arriba del curso anterior. Con los cambios nos está costando”, añadió. Michelis marcó y fue expulsado. “Ha hecho un partidazo. Está haciendo una temporada muy buena”, destacó.