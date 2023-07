El 'sistema Bellingham' ilumina al Real Madrid

"Cuando empecé a entrenar tenía una idea clara y no me adaptaba a los jugadores que tenía. Tuve una experiencia en el Parma, donde Baggio quería jugar de mediapunta y no cambié el sistema. Se fue a otro equipo. Y me equivoqué. En la Juventus, con Zidane, empecé a entender que es mejor adaptarse a los jugadores", recordó Carlo Ancelotti en una rueda de prensa antes de la gira por Estados Unidos del Real Madrid en la que dejó entrever que modificaría el esquema clásico del equipo para colocar a Jude Bellingham, 20 años, en la punta del rombo dentro de una formación de 4-4-2 y aprovechar mejor las cualidades de su hasta ahora fichaje estrella.

La gran noche del '5' El técnico entregó los galones al omnipresente número '5', quien ha costado 103 millones de euros y que ya mostró sus dotes en el primer envite ante el Milan. El británico se estrenó como goleador con una exquisita definición ante el Manchester United actuando como falso nueve tras un gran pase de Rüdiger. El Real Madrid empezó a entonarse ante los red devils y repitió las buenas sensaciones que dejó ya ante los 'rossonero'.

"El nuevo esquema está saliendo bien. Vinícius se está adaptando bien y le gusta jugar un poco más por dentro. Él tiene que jugar a veces por fuera, porque es muy fuerte, pero su posición, y la de Rodrygo, crean mucho peligro cada vez que tenemos el balón. Además, este esquema facilita la adaptación de Bellingham", dijo el técnico de Reggiolo, que en este plan veraniego tiene al nuevo '7' del Madrid recibiendo desde algo más atrás que a lo que estaba acostumbrado y desplegaba su fútbol vertiginoso desde el carril izquierdo.

El brasileño, sin el premio del gol, fue el que más peligro creó en el equipo madridista, que ante los ingleses presentó un once muy titular en el NRG Stadium de Houston. Carvajal y Fran García actuaron en los laterales desde donde conectaban con la punta del rombo, con Alaba y Rüdiger en el centro de la defensa, el imprescindible Camavinga acompañó a Tchouameni a veces en el doble pivote y otras como interior. El ex del Rennes puede jugar donde quiera. Modric completó el medio del campo de inicio y también pasó por la posición de Bellingham -MVP del partido- cuando éste fue sustituido tras el descanso. Por allí desfilaron además Brahim y Nico Paz. El rombo es inamovible.

JOSELU ACTÚA DE 'KILLER'

Arriba actuaron de inicio el ya mencionado Vinicius, sin el ruido de LaLiga a su alrededor, y Rodrygo, que cedió su puesto en la segunda mitad a Joselu para que el ariete anotara en un remate espectacular de chilena el segundo gol de los blancos tras asistencia de Lucas Vázquez.

El gallego, que llegó a la casa blanca para reforzar un frente ofensivo que se ha visto duramente golpeado por la salida de Karim Benzema al fútbol saudí, demostró una vez más su olfato dentro del área. La última vez que había marcado con la elástica madridista había sido el 21 de mayo de 2011 en una goleada al Almería en la última jornada de una Liga con el título perdido ante el Barcelona, rival al que se enfrentará el sábado en Dallas en otro partido de esta gira estadounidense.

De manera paralela, todavía se sigue jugando el 'partido Mbappé' durante esta pretemporada madridista. El galo rechazó la oferta de Arabia Saudí y esto podría acercarle al Madrid, aunque la última palabra la tendrá el PSG.

Una entidad que, a diferencia de la anterior campaña, ahora quiere vender a su estrella puesto que queda libre en 2024 y ya les comunicó que no tiene intención de seguir en el club.

A falta de la posible llegada del crack de Bondy, el conjunto madridista está demostrando que puede apañárselas sin un '9' de referencia. Aunque bien es cierto que las sensaciones en estos partidos veraniegos nunca se pueden comparar con una temporada larguísima en la que están en juego multitud de títulos.