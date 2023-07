Lekue admite que en el Athletic albergaban "alguna esperanza" de jugar en Europa

jugador del Athletic Club Iñigo Lekue admitió que en el vestuario rojiblanco albergaban "alguna esperanza" de jugar en Europa por la Eladmitió que en el vestuario rojiblanco albergaban "alguna esperanza" de jugar en Europa por la posible sanción a Osasuna, que finalmente no se producirá, aunque "sin darle muchas vueltas" porque era una cuestión "totalmente externa" a la entidad.

"Podíamos haber sido beneficiados, pero al final no ha sido así. Osasuna se lo ganó en el campo y no se lo han quitado en los despachos. Nosotros no teníamos nada que ver más que esperar a ser posibles beneficiados y preparar la pretemporada como lo estamos haciendo, al margen de esa decisión", subrayó el defensa en la rueda de prensa que ofreció en Lezama.

Lekue rechazó entrar a valorar si es justo o no que el equipo navarro juegue finalmente la Liga Conferencia. "Hay juristas y abogados que deben valorar eso. Osasuna se lo ganó en el campo porque quedó por encima de nosotros y tienen todo el derecho a jugar. Más allá de eso ni se me ocurriría entrar a valorar", zanjó.

Confirmado ya por lo tanto que el Athletic no jugará en Europa, el vizcaíno recalcó que "la intención es volver a estar ahí arriba" y "limar los pequeños detalles" que les han dejado fuera de las competiciones continentales en las últimas campañas.

"Marquemos o no públicamente los objetivos internamente todos sabemos lo que queremos y ahí vamos de la mano de la junta directiva", señaló Lekue, para quien una de las claves de la mejoría del equipo será tener "continuidad de resultados y de juego" y alcanzar así la "regularidad que faltó" la pasada campaña.

Aseguró, además, que "pase lo que pase" hay "motivos más que suficientes para estar ilusionados" con el Athletic y recalcó que lo que percibe en su entorno es "optimismo y buenas sensaciones".

"Los que somos del Athletic seguimos con la misma ilusión de apoyar al equipo, de empezar un nuevo año, volver a vivir grandes momentos en San Mamés, eliminatorias de Copa, intentar mirar a Europa. Hay motivos más que suficientes para estar ilusionados si eres del Athletic", incidió.

Por último, a nivel personal Lekue subrayó que encara su novena temporada en el primer equipo "con las mismas ganas de siempre de entrenar cada día y competir al máximo".

"Cada minuto con esta camiseta es un regalo para mí y espero poder seguir cumpliendo partidos y seguir soñando", concluyó.