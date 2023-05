El peor momento de Pierre Webó con su hijo y el racismo en el fútbol: "Papá, ¿por qué cuando tocas la pelota la gente te hace esos ruidos?"

se viene reproduciendo en los campos españoles desde hace décadas. De hecho, el exdelantero de Osasuna cuenta en una entrevista publicada en Relevo que el peor momento lo vivió cuando su hijo le preguntó por qué escuchaba ruidos cuando tocaba el balón. Real Madrid Pierre Webó sabe de lo que habla. Cuando el planeta fútbol se ha detenido para hablar de lo ocurrido con el jugador del Vinicius Jr. en Mestalla , son muchos los nombres que han salido a la palestra para condenar el racismo en el fútbol como reflejo de lo que ocurre en la sociedad, pero también para aclarar que este mal no ha surgido de repente con el madridista como víctima, sino que, por desgracia,De hecho, el exdelantero de Osasuna cuenta en una entrevista publicada en Relevo que el peor momento lo vivió cuando su hijo le preguntó por qué escuchaba ruidos cuando tocaba el balón.

"A ti también te tocó sufrir casos de racismo. ¿Hay algún momento que recuerdes especialmente?", le preguntan a Webó, que contesta lo siguiente: "No es fácil, no es fácil, no es fácil. Imagina salir de tu casa para ir a trabajar y que te insulten. No es fácil. En los años 2004 y 2005 fuimos a jugar un partido al Calderón, en Zaragoza, en Montjuic… Vino mi hijo mayor, que estaba viviendo en Uruguay, vino a visitarme y un día me preguntó: "Papá, ¿por qué cuando tocas la pelota la gente te hace esos ruidos?". Creo que fue el día más difícil. ¿Cómo vas a explicar a un niño este tipo de cosas?

La publicación deportiva digital recuerda el momento en el que el camerunés se negó a continuar en un partido por los gritos racistas proferidos por el colegiado rumano Sebastian Coltescu le llamara "negro". Era un partido de Champions entre el PSG y el equipo turco en el que militaba Webó, el Basaksehir. "Sí, y en la Champions League o la Europa League o la Conference eso ya no pasa. ¿Sabes por qué? Porque algún día eso pasó. Porque Neymar, porque Mbappé, porque Webó estábamos ahí y se paró el partido. Si se para ese partido ayer, en el momento que se está gritando esto, hubiera tenido mucha más repercusión. Ya sea LaLiga, o ya sean los jugadores, hay momentos en que hay que decir basta", opina Webó.

"ESPAÑA NO ES UN PAÍS RACISTA"

El que fue mítico atacante de Osasuna quiere romper una lanza a favor del país en el que vivió durante varios años. "Yo he vivido ahí, he tenido familia ahí y sé que no es un país racista. No son todos. Como en todas las partes habrá gente racista y habrá gente con respeto. Pero hoy en Turquía, hoy en Europa, hoy en el mundo, hoy en Brasil, que salga un presidente de un país a hablar así… Es la imagen que queda hoy en el mundo. El fútbol es un vehículo muy grande y el Real Madrid no es cualquier equipo, tiene un impacto muy importante en el mundo. Este lunes no se habla del fútbol, o incluso de la Euroliga que ganó el Real Madrid, se está hablando pura y exclusivamente de Vinicius y de las actuaciones de algunos aficionados del campo de Mestalla", precisa Webó.

"Si tienes un diente que tiene caries, toda la boca tiene caries. Esto es lo que está pasando con España. Lamentablemente, hoy en día, con estas imágenes, la gente tiene a España como un país xenófobo al que no le gustan los negros. Nosotros que hemos vivido allí tenemos que ir defendiendo y explicando que es un caso aislado. ¿Por qué? Porque las veces que ha habido esos casos, ya sea LaLiga o la Federación, ha ido dilatando el tema y se olvida", aclara Pierre Achille.

Además, Webó rompe una lanza a favor de Vinicius al ser preguntado por si lo considera un provocador. "Estamos hablando de un chico de 22 años con un talento... ¿Provoca? Provoca con el balón, juega. Los otros equipos también lo saben, ¿no? Que si le pinchan puede caer, pero hay que proteger a ese tipo de jugadores. Queremos que el fútbol sea un espectáculo y queremos ver ese tipo de jugador que marca la diferencia. No perderlos tan rápido como se han perdido muchos antes por una u otra razón. Pero es que llegó joven, estuvo en el Madrid, se reían de él, le insultaban, y este chico dio vuelta a la torta. Y ahora lo cogen con el racismo... Tiene espalda grande. Tiene mi apoyo, que siga así. Tiene un admirador y chapó", concluye Webó.