Un insulto racista al exrojillo Webó provoca la suspensión del partido entre el PSG y el Estambul.

Actualizada 08/12/2020 a las 22:48

El duelo entre el PSG y el Estambul Basaksehir, correspondiente de la Liga de Campeones, se detuvo este martes por la amenaza de suspensión por el plante de los jugadores turcos, acompañados por los franceses, tras escuchar un insulto racista del cuarto árbitro a Pierre Webó. El ex rojillo, afincado desde hace tiempo en Turquía, es ahora segundo entrenador del equipo de Estambul.

Posteriormente, pasadas las diez y media de la noche, la UEFA dio por suspendido el encuentro.

Según las informaciones que se van conociendo, al cuarto de hora, el árbitro se dirigió al banquillo turco para expulsar con roja directa a Webó, pero la polémica fue mucho mayor cuando se escuchó el insulto racista proferido por parte de uno de los árbitros asistentes. El Basaksehir escribió en sus redes sociales "no al racismo" y desveló el motivo de la retirada de los jugadores.

Durante más de 10 minutos, la discusión transcurrió en las áreas técnicas hasta que ambos equipos se fueron a vestuarios. Según dice el Basaksehir también en Twitter, se trata de un parón temporal a la espera de una decisión firme sobre si seguir o no con el partido de la última jornada de grupos de la Liga de Campeones.

En las imágenes de este altercado, se observa a un Webó alterado tras el incidente, hasta que sus compañeros le acompañan en la retirada del campo, y el rostro del camerunés muestra unos ojos empañados. Según distintas informaciones, el auxiliar le habría llamado "el negro" de forma despectiva a la hora de dirigirse al árbitro principal, Ovidiu Alin Hategan, en referencia al segundo entrenador del Estambul. El ex osasunista le habría dicho: "¿Por qué me llamas el negro y los blancos no les dices los blancos?". Las imágenes y la condena de los hechos se han viralizado rápidamente en redes sociales, alapoyar el PSG al equipo rival en el plante y quedar, de momento, suspendido un partido de Champions por el insulto racista de un árbitro. Los jugadores del PSG Mbappé y Neymar han sido de los más activos en que el PSG también se retirara del campo.