Maite Oroz se consolida en las convocatorias de Vilda

La vuelta dedefensa central del, es la principal novedad en la convocatoria del seleccionador español. Paredes no había entrado en una lista desde la concentración para los partidos de clasificación de cara al Mundial del 2023 ante Ucrania y Hungría, cuando como capitana fue una de las tres jugadoras que salió en rueda de prensa a expresar públicamente el malestar de las internacionales con la situación del combinado español. Pese a ello no se encontró entre las 15 que pidieron no ser llamadas hasta que se solucionase el conflicto, ninguna de las cuales ha sido citada una vez más.