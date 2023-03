La efectividad de la Mutilvera

La Mutilvera se llevó los tres puntos (0-2) del Ciudad de Tudela ante un Tudelano negado de cara al gol. Con el del domingo los de Oriol Riera suman cinco partidos sin ver puerta y los visitantes alcanzan la octava posición.

Comenzaba el partido con dos equipos que no sabían realmente como hacer daño a su rival. Los primeros quince minutos no tuvieron un claro dominador, ambos equipos tenían el esférico muy lejos de las áreas y sin aparente peligro. El Tudelano poco a poco entraba en escena pero lo hacía con tiros lejanos que no encontraban puerta.

En el minuto veintitrés Adighibe puso a prueba a Elias con disparo lejano, pero el portero visitante detuvo el esférico. El Tudelano lo intentaba, pero se topaba con Elías que realizó unas grandes intervenciones durante el partido. Por el contrario, también lo intentaba desde lejos con un zapatazo que obliga a De Prados a intervenir en dos tiempos. La ocasión más clara del Tudelano en la primera parte la tuvo Colau. El jugador local se introdujo en el área para regatear a Elías pero el portero le quitó el esférico de los pies.

Corría el minuto cuarenta y cuatro de partido, cuando tras un saque de esquina le cayó el balón a Collantes que estaba dentro del área. Su disparo fue rechazado por el portero e Iván Martínez estuvo muy atento para fusilar el balón al fondo de la red y así adelantar a su equipo en el marcador al filo del descanso. Duro mazazo para el Tudelano que se marchó al descanso por detrás en el marcador.

Tras el paso por los vestuarios se pudo ver a una Mutilvera más cómoda sobre el césped y un Tudelano un partido más, jugando con más corazón que cabeza y sin un estilo de juego definido. Si tenían el partido complicado lo locales, se les iba a poner más cuesta arriba en el minuto cincuenta. Imanol recibió un balón en la frontal del área e hizo el segundo para la Mutilvera tras superar a Santamaría.

Los de Oriol Riera con el cero a dos en contra lo intentaban a la desesperada. En el minuto sesenta y tres, Kanoute cabeceó un centro que se marcó fuera por poco. Posteriormente Telletxea lo intentó con un tiro lejano que obligó a sacar la mano a Elías para evitar el gol. Con el cero a dos conforme pasaban los minutos se podía a ver a un Tudelano abatido sobre el césped y como dijo Oriol Riera en rueda de prensa, un equipo con muy poca fe.

La cosa podía haber sido peor para el Tudelano ya en el minuto ochenta y cinco, Gonzalo se queda solo ante Edu De Prados y este realizó una gran intervención para evitar el tercero.