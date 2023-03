Jamal Musiala es una joya de muchos quilates. El atacante del Bayern de Múnich, de 20 años, ya es una estrella del conjunto bávaro y de la selección alemana. Por su parecido físico -delgadez- y la habilidad se le conoce de forma cariñosa como Bambi, el mítico cervatillo de Disney. Unai Ayensa Lorente (El Bambi del A poco que seas algo futbolero sabrás quees una. El atacante del Bayern de Múnich, de 20 años, ya es una estrella del conjunto bávaro y de la selección alemana. Por su parecido físico -delgadez- y la habilidad se le conoce de forma cariñosa como, el mítico Marcilla , 2002) también podría ser apodado como Cirbonero . Los dos futbolistas comparten posición dentro del terreno de juego, cualidades como el desborde y el atrevimiento y son igual de tímidos ante un micrófono. Eso sí, ninguno de los dos se arruga a la hora de sortear rivales en el campo. “Le considero como un referente y siempre ha sido un jugador que me ha gustado por su verticalidad y regate. A mí me gusta conducir, llevar el balón hacia adelante y buscar la portería contraria”, reconoce la joven perla del club ribero.

A sus 21 años, el marcillés revolucionó el partido ante el Arnedo y, aunque no anotó, fue un quebradero de cabeza para los defensores riojanos. El entrenador Sergio Vázquez alabó su rendimiento al analizar un importantísimo triunfo por 3-2. Tres puntos de oro en la lucha por la permanencia. “Teníamos muchas ganas de meterle después de la grave lesión que ha tenido. Nos ha dado mucha velocidad y dinamismo. El partido ahí cambia”, reconoció el técnico.

colista de la categoría, el conjunto riojano vendió cara su derrota. “Se ponen por delante y necesitábamos ganar. Con el arreón final conseguimos darle la vuelta al partido. Metimos el 3-1 y se nos volvió a complicar con el 3-2, pero sacamos el partido adelante. Era importante sumar”, confiesa Ayensa. Un duelo que, más allá de la diferencia clasificatoria, fue un claro ejemplo de la dificultad que conlleva competir en la A pesar de ser el, el conjunto riojano vendió cara su derrota. “Se ponen por delante y necesitábamos ganar. Con el arreón final conseguimos darle la vuelta al partido. Metimos el 3-1 y se nos volvió a complicar con el 3-2, pero sacamos el partido adelante. Era importante sumar”, confiesa Ayensa. Un duelo que, más allá de la diferencia clasificatoria, fue un claro ejemplo de la dificultad que conlleva competir en la Segunda RFEF . “En esta categoría no puedes dar ningún partido por ganado. Lo vimos hace dos semanas contra el Beasáin. Estaban también en descenso y, para el minuto 25, ya ganaban 0-2. Esa vez no pudimos remontar. Por suerte contra el Alfaro supimos gestionar de forma correcta la segunda parte y llegar arriba mejorando en la toma de decisiones”.

El Cirbonero ha encontrado la estabilidad en el juego y resultados. Una temporada complicada que inició Xabi Mata y, después, tomó el relevo Sergio Vázquez. “Sergio está haciendo un gran trabajo todas las semanas y creo que los puntos conseguidos desde su llegada lo demuestran, también creo que le hemos cogido el punto a la categoría y eso nos está ayudando a saber gestionar mejor los partidos. “En cuanto a Xabi Mata le estoy muy agradecido. Él me fichó su trabajo aquí fue muy bueno” se sincera el joven futbolista.

UNA LESIÓN DE RODILLA COMO OBSTÁCULO INESPERADO

La entidad ribera volvió a sonreír y también Unai Ayensa tras superar una inesperada lesión de rodilla. “Sufrí una rotura de menisco con 12 años y me operé. Al comenzar la temporada jugaba los partidos normal, pero al acabar se me hinchaba la rodilla derecha. Me hice una resonancia y estaba roto el menisco. Me recomendaron parar y operarme”, explica el marcillés de 20 años que tuvo que superar ese obstáculo: “Me imaginaba que podía tener algo, pero no para parar tanto tiempo. Es duro. Se sufre más desde fuera que desde dentro”.

El marcillés, que sigue un proceso de rehabilitación aunque ya está apto para jugar, desea recuperar la regularidad que tuvo antes de la lesión. En su estreno en la Segunda RFEF, disputó los primeros cuatro partidos, la mitad de ellos de titular. Ayensa está feliz en un vestuario donde se mezcla la juventud con la veteranía. “Hay varios compañeros del 2002 (Carlos Moratalla y Aitor Aguirre). Es necesario todo. Esa mezcla nos hace mejores y nos ayuda a dar un salto de calidad”. Porque Ayensa tiene clara la principal diferencia entre competir en Tercera o hacerlo en esta categoría: “Se nota cambio a nivel de ritmo. Muchos jugadores de Tercera que fichan por un equipo de la Segunda RFEF dan la talla. El claro ejemplo es el San Juan, que ascendió y no ha tenido problemas para lograr la permanencia estos años”, concluye.