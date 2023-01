Berenguer: "La Real lleva años bien pero podemos hacerles bastante daño"

Alex Berenguer avisó este jueves 12 de enero que, aunque la Reale Arena con la intención de "conseguir los tres puntos" en juego en el derbi, porque considera que su equipo cuenta "con armas para hacer bastante daño" al conjunto donostiarra. avisó este jueves 12 de enero que, aunque la Real Sociedad lleva ya "varios años haciendo buenas campañas", el Athletic Club irá el sábado alcon la intención de "conseguir los" en juego en el derbi, porque considera que su equipo cuenta "con armas para hacer bastante daño" al conjunto donostiarra.

"Ya llevan haciendo varios años buenas campañas, juegan muy bien el balón, no tienen prisa por llegar a la portería, tocan y tocan. Pero nosotros tenemos armas para poder hacerles bastante daño", dijo el delantero navarro en la rueda de prensa en Lezama previa al choque que se disputará en la capital guipuzcoana (21.00 horas).

Berenguer puso en valor la buena temporada que está completando también el Athletic, al que el empate a cero de la última jornada en San Mamés contra Osasuna le impidió regresar a los puestos de Liga de Campeones.

"Todavía queda mucho, muchos partidos y nosotros vamos a seguir en la pelea. Creo que estamos bien y no por haber empatado dos partidos hay que volverse locos. Creo que el equipo está igual que antes y a nada que ganes dos partidos te vuelves a meter otra vez arriba. No hay que volverse loco, quedan 22 partidos y es muy largo esto", reflexionó.

Al respecto de los dos empates sin goles de últimos partidos ligueros, el primero ante el Betis en Sevilla, Berenguer entiende que ha sido un cuestión de "acierto" porque el Athletic no lleva malos números en ese aspecto -es, con 24 tantos, el tercer equipo más goleador del campeonato junto con el Girona, tras el Real Madrid y el Barcelona- y sigue generando ocasiones para marcar.

"Es un tema de acertar, el día del Eldense (en Copa, 1-6) pudimos meter hasta más, pero tuvimos nuestras ocasiones y no las aprovechamos. Es el tema del acierto", incidió recordando el choque copero en el que el aportó dos goles para sumar ya seis en lo que va de curso.

"Lo que digo siempre, soy repetitivo en esto. Me viene bien no pensar, no agobiarme por no conseguir goles. Cuando llegan, llegan. Por suerte ya llevo seis y espero que vengan muchos más", apuntó, acordándose de la obsesión que confesó haber llegado a tener por su rendimiento individual en otros momentos de su carrera.

"Lo llevo con tranquilidad. Es cierto que son tres partidos que salgo desde el banquillo, pero son decisiones del mister. Yo las acepto e intento mejorar entrenando para volver en el once", explicó considerando que, aunque no ha estado al nivel del inicio de la temporada, tampoco ha dado un "bajón" tremendo.

"No creo que se le pueda llamar bajón. No he mantenido el nivel del primer mes y medio o dos meses pero no creo que haya sido un bajón total. Ha sido que no han entrado los goles o que no he estado tan acertado. Yo sigo igual y esperando a que el mister me dé la oportunidad", consideró.

Con esa tranquilidad con la que se toma ahora las cosas cree Berenguer que el Athletic se tiene que tomar el derbi del sábado. "Al final es un derbi, se genera esa tensión fuera del campo, sobre todo por las aficiones, pero nos lo tenemos que tomar como un partido normal y conseguir los tres puntos para subir en la tabla. Todos los partidos son importantes, en Donosti será un partido bonito porque los derbis son partidos bonitos pero ningún partido es más importante que otro", subrayó.

Berenguer recordó también los sentimientos que le produce enfrentarse a Osasuna, el equipo en el que se formó y que el lunes visitó Bilbao. "He estado once años en Osasuna y les agradezco mucho. Son partidos en los que recuerdas muchas cosas, muchos momentos. Creo que merecimos ganar, no pudo ser pero son partidos bonitos", resumió.