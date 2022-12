La FIFA abre un expediente contra Argentina y Países Bajos

Los sudamericanos están acusados de posibles violaciones del artículo 12 - mala conducta de jugadores y entrenadores - así como del artículo 16 - orden y seguridad en los partidos-, mientras que la 'Oranje' podría ser sancionada por mala conducta.

Las declaraciones después del partido siguieron calientes. Además, varios jugadores argentinos, entre ellos su capitán Leo Messi , se mostraron c, quien mostró. "La FIFA no puede poner un árbitro así porque no está a la altura", dijo el '10'.