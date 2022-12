Decepción o esperanza

España entra este martes en esa fase crítica del Mundial, el camino de minas que discurre entre los octavos y la final, donde cada paso es decisivo. Lo das en falso y saltas por los aires. Es el momento, por tanto, de la frialdad, la inteligencia y la determinación. La primera prueba del combinado nacional es contra Marruecos, una selección peligrosa, de más nivel del que muchos de los tradicionales escépticos europeos, los que a la hora de la verdad solo valoran el potencial de las grandes selecciones del Viejo Continente y de tres o cuatro sudamericanas, están dispuestos a admitir. entra este martes en esa fase crítica del, el camino de minas que discurre entre los octavos y la final, donde cada paso es decisivo. Lo das en falso y saltas por los aires. Es el momento, por tanto, de la frialdad, la inteligencia y la determinación. La primera prueba del combinado nacional es contra, una selección peligrosa, de más nivel del que muchos de los tradicionales escépticos europeos, los que a la hora de la verdad solo valoran el potencial de las grandes selecciones del Viejo Continente y de tres o cuatro sudamericanas, están dispuestos a admitir.

La Roja llega al partido con muchas incógnitas, pero hay una trascendental: saber cómo ha reaccionado a la decepción y el susto de muerte que se llevó contra Japón. Comprobarlo va a ser muy interesante. Podríamos decir que España se examina a sí misma. Hoy se verá cuál es su fortaleza mental y, desde luego, a dónde llega la solidez de sus convicciones respecto a un estilo de juego que consideran innegociable en todos y cada uno de sus mandamientos.

En estos últimos años Luis Enrique y sus jugadores han hecho gala de su irrevocable personalidad futbolística con ese punto de fundamentalismo tras el cual a uno ya solo le queda ir por el mundo convirtiendo infieles y haciendo proselitismo. El partido, por tanto, no admite término medio para España. O sale tan reforzada que sus rivales no querrán verla ni en pintura o sale desintegrada y pasado mañana ya estaremos hablando del fin de ciclo de Luis Enrique y de sus posibles sustitutos.

DUDAS TRAS EL BATACAZO

Con independencia de cómo se desarrolle este duelo tan particular -Bono, el portero marroquí del Sevilla, dijo que era “como un derbi”-, lo que está claro en las horas previas es que los españoles no llegan en las condiciones que esperaban. Y no nos referimos solo a las dudas que hayan podido surgirles tras el batacazo ante Japón, sino a un deseo que Luis Enrique en este momento está lejos de poder cumplir: el de pasarlo muy mal para confeccionar el once porque le sobran jugadores que merecen la titularidad. No es el caso, desde luego.

La peor noticia de España en Catar no ha sido que el pasado jueves le atropellara el expreso Tokio-Nagasaki en un paso a nivel sin barreras. Accidentes así pueden ocurrir en el fútbol y no hay que llamar a las ambulancias. Lo peor es que ese grupo exultante y lleno de alternativas, con un montón de jugadores jóvenes y talentosos afilados como navajas de Albacete que el seleccionador quería tener en Catar aporreando la puerta de la titularidad, no existe.

AZPILICUETA, DISPONIBLE

La cruda realidad es que Luis Enrique solo tiene ahora catorce o quince jugadores en los que confía de verdad y que su once de hoy, salvo sorpresa monumental, se parecerá tanto al del partido inaugural contra Costa Rica que probablemente sea el mismo. A primera vista, solo hay dos variantes posibles. Que Morata juegue como titular, lo que dejaría en el banquillo a Asensio o Ferran, ya que Olmo parece fijo, y el lateral derecho, donde el seleccionador puede elegir entre Azpilicueta y Carvajal. Si no fuera porque ha estado un poco tocado, el navarro partiría con ventaja por su mayor solidez defensiva y porque tampoco le ha faltado presencia en ataque.

Luis Enrique despejó las dudas sobre el estado de César Azpilicueta, que no ha entrenado los tres últimos días por un fuerte golpe en el gemelo que le hizo ser sustituido al descanso ante Japón, al confirmar que cuenta con los 26 internacionales para el duelo de octavos de final ante Marruecos.

En este sentido, Luis Enrique dijo: “Están todos bien porque esta mañana así lo he visto. En cuanto a los jugadores y su estado físico, a la tarde tendremos la oportunidad de entrenar con todos. Tengo a disposición a los 26. César y Raya están recuperados”.

César Azpilicueta participó en el último entrenamiento junto al resto de internacionales españoles, con una protección en el sóleo izquierdo dañado.