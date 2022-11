Dos derbis tras la resaca de la copa

segundo doble derbi navarro consecutivo. La liga se retoma tras el parón vivido por la Cirbonero participó en el torneo del K.O. El equipo de Cintruénigo visita este domingo (17 h.) al Tudelano, que todavía no ha perdido en el Ciudad de Tudela. Los de Oriol Riera son terceros, mientras que los de Sergio Vázquez ocupan la decimotercera plaza (playout). La jornada 11 depara el. La liga se retoma tras el parón vivido por la Copa del Rey . De los cuatro equipos que protagonizan este domingo los enfrentamiento solo elEl equipo de Cintruénigo visita este domingo (17 h.) al, que todavía no ha perdido en el Ciudad de Tudela. Los de Oriol Riera son terceros, mientras que los de Sergio Vázquez ocupan la decimotercera plaza (playout).

el Izarra recibe este domingo (16.15 h.) a la Mutilvera, colista del grupo. El derbi servirá para que Jon Erice inicie su andadura como entrenador del equipo de Mutilva en sustitución de Andoni Alonso. El equipo es colista. En puestos de descenso se encuentra también el Izarra. Es antepenúltimo. En Estella , colista del grupo. El derbi servirá para que Jon Erice inicie su andadura como entrenador del equipo de Mutilva en sustitución de Andoni Alonso. El equipo es colista. En puestos de descenso se encuentra también el Izarra. Es antepenúltimo.

Riera: “Tenemos la duda de ver cómo nos afecta el parón”

Para el Tudelano, la competición se retoma este fin de semana tras el parón por la Copa. “Llegamos al partido con esa duda de ver si los chicos han cambiado el chip de pasar una semana casi de descanso a otra de competición-indica Oriol Riera, técnico del Tudelano. Es un tema mental. Llegamos con esa duda. A ver qué nos encontramos pero estamos muy satisfechos de la semana de entrenamiento y de cómo hemos preparado el partido”, destaca.

El técnico del equipo ribero, tercero en la tabla, lamenta que quizá el parón frene su buena dinámica. “Siempre digo que cuando estás en buena dinámica, ojalá no se acabe nunca. Hubiera preferido competir el pasado fin de semana”, dice. Su equipo juega en casa y ha resuelto los derbis con dos victorias y un empate. “Le tengo miedo a este partido. Ellos vienen con muchas ganas. Es un equipo hermético. Nosotros debemos intentar estar bien”, añade.

Vázquez: “Llegamos en muy buen momento”

Por su parte, el Cirbonero afronta el derbi en Tudela después de disputar la primera eliminatoria de la Copa. “Creo que el equipo llega en muy buen momento-destaca Sergio Vázquez. Venimos de una derrota en la Copa, pero una derrota que nos dejó un buen sabor de boca. El equipo compitió muy bien contra un rival de superior categoría. Creo que fueron tantas cosas positivas las que nos dejó el anterior partido que espero que el equipo, después de una buena semana de entrenamientos, siga en la misma línea”, apuesta el técnico del Cirbonero.

En cuanto a su rival, el Tudelano, Sergio Vázquez indica que el equipo se ha adaptado de forma muy positiva a la categoría y a la nueva estructura del club. “Deportivamente se están haciendo las cosas bien. Fuera les está costando algo más pero en casa se está mostrando muy fiable. Esperamos darles el primer disgusto. Un derbi es especial”.

Huerta: “El equipo ha reaccionado”

Álex Huerta, entrenador del Izarra, asegura que su equipo llega en un buen momento de forma al derbi frente a la Mutilvera. “Seguimos estando más abajo de lo esperado en la clasificación pero en las últimas semanas se esta trabajando muy bien”, indica. En el banquillo contrario estará Jon Erice, que se estrenará como entrenador. “Siempre que hay un técnico nuevo, los jugadores están más motivados. Además desconocemos su planteamiento de juego”, comenta Huerta. A pesar de ello, el Izarra quiere continuar con su buena racha y seguir ascendiendo puestos en la clasificación. “Cuando más lo ha necesitado, el equipo ha reaccionado y hemos conseguido darle la vuelta a la situación”, dice. “Tenemos que hacer de Merkatondoa nuestro fortín, es clave ganar los puntos jugando en casa”, concluye Huerta.

Erice: “Empezamos una nueva etapa”

Jon Erice vivirá su primer derbi navarro en su debut como entrenador al mando de la Mutilvera. “Es un partido especial porque es mi primer partido como entrenador”, indica. Su equipo no pasa por el mejor momento de la temporada ya que encadena siete derrotas seguidas. “El equipo esta motivado. Con ganas de revertir la situación que vive el club”. A pesar de ello, Erice asegura que este no es un derbi de urgencias. “Aun estamos al principio de año, queda mucho por jugar”, comenta. “Las dinámicas no tienen gran importancia de cara al partido. Tenemos que dejar atrás nuestra racha y competir en este partido para llevarnos los tres puntos”, añade Erice. Merkatondoa será el lugar perfecto para disputar el derbi. “El campo les debería favorecer a ellos, pero lo conocemos e intentaremos sacar el mayor provecho”, concluye el técnico.