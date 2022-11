El fútbol desde otro punto de vista

Daniel Ederra Elso. El exjugador del conjunto del Tomar decisiones importantes nunca es fácil, y menos cuando implica dejar tu pasión de lado para siempre. Esto le ha sucedido a. El exjugador del conjunto del Valle de Egüés colgó las botas la pasada campaña y ha empezado a formar parte del cuerpo técnico del club navarro a sus 36 años.

La Mutilvera , la Peña Sport o el Izarra son algunos de los equipos en los que el extremoderecho hizo carrera. Más de 100 partidos a sus espaldas en Segunda División B avalan a Ederra como un jugador con una gran trayectoria en sus 17 años en activo. “Puedo estar orgulloso de la carrera que he tenido como futbolista. He estado jugando hasta una edad a la que poca gente llega. Pero sobre todo al nivel que lo he hecho hasta última hora”, comenta. Entre otros éxitos, el navarro logró ser el máximo goleador de la Tercera navarra con 33 años. “Siempre me quedará la espinita de haber dado un saltito más en el mundo del fútbol”, indica.

El pasado 30 de abril, Ederra se calzó las botas por última vez. “Fue un día muy especial para mí. Muy emotivo. No solo por mi retirada, sino porque también nos jugábamos cosas a nivel deportivo”, comenta. El Valle de Egüés se enfrentó al Beti-Onak en Sarriguren. Por suerte para él, los del Valle vencieron por 5-3. El cuarto gol de los locales llevó su firma. “Pude anotar y lo celebré con toda mi gente querida”, añade.

¿Una decisión precipitada? El fútbol no se olvida de un día para otro y esto le ha sucedido a Ederra. Ver los partidos sentado en el banquillo no es lo mismo que vivirlo desde el campo. “Le doy vueltas a la cabeza. En su día me fui fuera de casa a probar suerte y no la tuve. Decidí volver y no es fácil. Con 33 años fui pichichi de Tercera. Pero sí que es verdad que a veces pienso en ello”, asegura el navarro. Pese a lo difícil que es dejar su pasión de lado, Ederra ha conseguido volver a disfrutar del fútbol desde el banquillo del Valle de Egüés. “Me está costando adaptarme a mi nuevo rol. Aun tengo el gen competitivo y cuando estoy viendo a los chavales entrenar quiero ir con ellos. Pero de momento la experiencia es positiva”, dice.

EL RIVAL A BATIR

El Valle de Egüés ha sufrido un lavado de cara esta temporada. “Ha habido un gran cambio con respecto al año pasado. Muchos jugadores e incluso el cuerpo técnico es nuevo. Los fichajes están aportando mucho”, comenta el extremo. El conjunto dirigido por ‘Txiki’ Akaz es el único equipo invicto de la categoría en las ocho jornadas que se han disputado. “Estamos compitiendo en todos los partidos. También hemos tenido ese punto de suerte necesario para estar arriba en la clasificación”, dice.

El equipo que disputa sus partidos en Sarriguren es actualmente segundo en la clasificación a tres puntos del Beti-Onak, el líder. “No esperábamos estar tan arriba. Esta categoría es muy competitiva. La liga es muy larga. Cada jornada va poniendo a cada uno en su sitio y por ahora no queremos pensar en el futuro”, indica Ederra. A pesar de querer ser precavidos, su gran inició de temporada les permite soñar con algo grande. “Viendo donde estamos y contra los equipos que nos hemos enfrentado no hay que venirse arriba, aunque por qué no pensar en luchar por la liga o por el play off”, concluye Daniel Ederra.