La joya de la saga Glaría

La saga de los Glaría Jordán será difícilmente repetible en el fútbol. Los cuatro hermanos debutaron en Primera División. José compitió con el Zaragoza. Francisco defendió los colores del Logroñés, Osasuna y Mallorca. Jaime fue colchonero al igual que Jesús, que hizo su carrera deportiva entre el Atlético de Madrid y el Espanyol. Este último, el menor de los cuatro, fue el más conocido.

Nació en Villafranca el 2 de enero de 1942. Su llegada al profesionalismo fue meteórica. Comenzó en el colegio Lecaroz y se formó en Oberena. Con el conjunto manguiverde llegó hasta juveniles. Fue entonces cuando recibió la llamada del Atlético de Madrid para realizar unas pruebas. Glaría tenía 18 años. El centrocampista navarro convenció y se quedó.

El apellido Glaría se hizo notorio en el fútbol nacional. Jesús era conocido por ser un futbolista de “carácter corajudo, pundonor y completo”. Tiró la puerta de la selección española. Siendo colchonero llegó hasta las quince internacionalidades. Debutó con España el 1 de noviembre de 1962 en el estadio Santiago Bernabéu, el feudo de su enemigo. El combinado de José Villalonga goleó por 6-0 a la débil Rumanía en un duelo clasificatorio para la Eurocopa de España de 1964. Estuvo seleccionado, pero no llegó a jugar.

Sí lo hizo en la cita Mundialista de Londres 1966. Siguió desde el banquillo la derrota ante Argentina (2-1) y la victoria contra Suiza (2-1). Debutó frente a Alemania, en la eliminación del combinado nacional.

La carta al Real Madrid

Glaría demostró su talante y generosidad en una carta que remitió a un periódico desmintiendo unas supuestas palabras contra el Madrid que había reflejado en el acta el árbitro Gómez Arribas en un Zaragoza-Atlético de 1965 y que le costaron la expulsión y 6 partidos de castigo. La misiva fue dirigida hacia el presidente del club blanco, Santiago Bernabéu. “Muy señor mío. Me he enterado de las palabras que el árbitro me atribuye. Tengo que acatar la sanción por disciplina, pero le garantizo, bajo mi palabra de honor, que no he proferido tales frases contra el Real Madrid, pues le admiro y tengo gran amistad con muchos de sus jugadores”.

Meses antes del Mundial de Londres se produjo la última visita del Barcelona al extinto Metropolitano. El partido dejó una sonada anécdota entre el exdelantero azulgrana José Antonio Zaldúa, nacido en Elizondo, y el también navarro Jesús Glaría. “En el Atlético jugaba un íntimo amigo mío: Jesús Glaría. Coincidimos en Oberena de Pamplona. A él lo fichó el Atlético y a mí el Valladolid antes de ir al Barça. Siempre me marcaba a mí y siempre le decía: ‘¡Venga, Jesús!, ¡No te arrepientas, eh!, No me quería pegar patadas ni hacer marcajes duros, pero yo le animaba. Si debes pegar, pega”, recordó el culé en 2017 en El Periódico de Catalunya.

Glaría compartió piso con el mítico centrocampista navarro Ignacio Zoco, que por aquel entonces competía en el Real Madrid. El domicilio estaba situado, por cierto, a escasos metros del Santiago Bernabéu.

Tras ocho temporadas en el Atlético, Glaría recaló en el Espanyol. En el conjunto catalán militó desde 1968 hasta 1975. Campañas donde vivió un descenso, un ascenso o un histórico tercer puesto. Uno de los goles más recordados fue en el Camp Nou para dar la victoria al cuadro perico. Tanto cariño dejó entre la afición perica que la puerta 73 del actual RCDE Stadium lleva su nombre.

El fatídico accidente

Tras colgar las botas, en 1975, Jesús Glaría era propietario de una empresa de construcción. Su vida se truncó un septiembre de 1978 cuando regresaba de Barcelona junto a su hijo, Jesús. El exinternacional sufrió un reventón en la rueda de su Lancia mientras circulaba por la A-2 a la altura de Espluga de Francolí. El coche dio vueltas de campana. Falleció mientras era trasladado a la Residencia Sanitaria de Lleida. Tenía solo 36 años. Su hijo, de 10, murió en el acto.

El fútbol nacional recibió en shock la fatal noticia. Luis Aragonés se desplazó hasta Villafranca como representación del Atlético de Madrid al igual que Pablo Porta, por entonces presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF). En su honor y en el de su hermano José Glaría, cada año se celebra un prestigioso torneo de fútbol base en su localidad natal.

DNI

Nombre: Jesús Glaría Jordán

Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1942, Villafranca, Navarra.

Trayectoria: Comenzó jugando en Oberena y lo fichó el Atlético de Madrid donde debutó en 1960. En Madrid consiguió una liga, dos Copas del Rey y una Recopa de Europa. En 1968 fichó por el Espanyol y en 1975 se retiró habiendo jugado 338 partidos en Primera División, en los que marcó 12 goles. Con la selección debutó el 1 de noviembre de 1962 y disputó 20 partidos. Falleció en 1978 en un accidente de tráfico.