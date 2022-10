Rafael del Amo: "Es mentira que Vilda entrase en las habitaciones de las jugadoras"

Presidente de la Federación Navarra de Fútbol, vicepresidente de la Española y presidente del Comité Técnico del Fútbol Femenino de la Rafael del Amo Arizu (mayor crisis que se recuerda en el seno de una selección nacional. La filtración en prensa de unos correos de 15 futbolistas a la RFEF para mostrar su petición de no ser convocadas por la selección absoluta precedió al comunicado federativo del 22 de septiembre en el que se desvelaba que a las jugadoras la actual situación generada les afectaba “de forma importante” en su “estado emocional” y en su “salud” y que, “mientras no se revierta”, renuncian a la selección nacional de España. Las firmantes, con el posterior apoyo de Alexia Putellas, Irene Paredes y Jenni Hermoso, respondieron el día 23 compartiendo en sus redes sociales otro comunicado en el que aclaraban que pedían “no ser convocadas hasta que no se reviertan situaciones que afectan a nuestro estado emocional y personal”, además de negar que pedían el cese de Vilda. Desde entonces, han corrido ríos de tinta. Del Amo responde en esta entrevista a las cuestiones más candentes, a apenas 5 días del España-EEUU de El Sadar. de lay presidente delde la RFEF Tafalla , 1960) se ha visto envuelto en laque se recuerda en el seno de una selección nacional. La filtración en prensa de unos correos dea la RFEF para mostrar su petición de no ser convocadas por la selección absoluta precedió al comunicado federativo del 22 de septiembre en el que se desvelaba que a las jugadoras la actual situación generada les afectaba “de forma importante” en su “estado emocional” y en su “salud” y que, “mientras no se revierta”, renuncian a la selección nacional de España. Las firmantes, con el posterior apoyo de Alexia Putellas, Irene Paredes y Jenni Hermoso, respondieron el día 23 compartiendo en sus redes sociales otro comunicado en el que aclaraban que pedían “no ser convocadas hasta que no se reviertan situaciones que afectan a nuestro estado emocional y personal”, además de negar que pedían el cese de Vilda. Desde entonces, han corrido ríos de tinta. Del Amo responde en esta entrevista a las cuestiones más candentes, a apenas 5 días del España-EEUU de El Sadar.

Después de lo que está pasando, ¿qué le diría a la afición para acudir a El Sadar?

Les animo para que vayan al mejor equipo del mundo, campeona olímpica y mundial. Es muy difícil tener esta oportunidad, y más en nuestra ciudad. Es un día histórico para Navarra. Me encanta romper barreras con el fútbol femenino.

Hay muchos factores que han podido influir en que no se hayan agotado las entradas. ¿Está entre ellos todo lo que ha pasado en la selección? ¿Puede haber gente que prefería ver a las otras jugadoras y es una protesta no ir?

Todo influye en negativo, como traerlo a Pamplona. Tenemos la incertidumbre de que traes por primera vez a España y estás viendo pintadas y recibiendo amenazas. Pero sabemos que hay otra parte de público muy grande que lo estaba pidiendo hace mucho tiempo. Yo estoy muy orgulloso de los 4 o 5 años que llevamos en esto. Hemos duplicado las fichas, las chicas tienen referentes. Ahora preguntas en una charla con niñas que te digan un nombre de jugadora y todas levantan la mano. Hace pocos años era impensable.

¿Y no cree que precisamente el hecho de que la mayoría de esas referentes de las niñas no estén en la selección es lo que puede frenar a la gente?

Cuando ocurrió, me fastidió, pero hay que respetarlas. No estoy a favor de lo que han hecho. No han estado nada acertadas. Hemos cambiado la selección de forma brutal. Antes no tenían ni nombre en la camiseta. Protestan por algo que a día de hoy no sabemos. ¿Qué queréis? ¿Es una decepción no pasar de cuartos de final en la Eurocopa? Ahí hay muchos culpables.

Dice que no sabe nada de lo que ha pasado. ¿Pero cree que tienen motivos? ¿Le parece que jugadoras contrastadas pueden tirar su carrera internacional por nada? Desde fuera resulta inconcebible.

Es muy complicado. No ha pasado nunca que 15 chicas firmen una carta, en la que además no piden en ningún lado la dimisión de Jorge Vilda.

Por lo menos en público.

Y a la rueda de prensa que dieron con Jorge no se mojaron. No dijeron qué pedían. Hemos tenido mejoras económicas, de derechos de imagen, viajamos en chárter, habitaciones individuales. La mejora ha sido brutal. ¿Qué estáis pidiendo? Os he traído a los técnicos que me habéis pedido. En concreto, a Javi Lerga me lo pidieron las capitanas. ¿Qué me estáis pidiendo? No lo sé. No tengo ni idea. Dicen que no se encuentran bien anímicamente, lo tendremos que respetar. Si diera mi opinión, daría muchos titulares en los que hoy día no me apetece entrar. Creo que hay que tener muchísima memoria y en el fútbol más. Y hay gente que no la tiene. En el Europeo, hubo chicas que no estuvieron a la altura y Jorge las apoyó, las arropó y las defendió cuando tuvieron alguna actuación mala.

Las conoce de sobra. ¿Se cree que es un capricho, que son unas niñatas?¿Ha hablado con alguna de las 15 después del escrito?

No. Y voy a decir por qué. Estaba en Costa Rica, acabábamos de ser campeonas del mundo, y a las 3 de la mañana nos metíamos en la cama. A las 6 nos levantamos y salió la noticia. Dije: “No puede ser, Rafa. No puedes estar viviendo esto”. Hemos estado todo el mes de agosto hablando, deliberando, pensando en cambiar cosas y actitudes. Pero no esperaba algo tan potente. Tiene que ser algo premeditado. Alguien está solapando este título del que todos nos tenemos que sentir orgullosos.

O sea, que cree que eligieron ese día adrede.

Es que no sé quién lo ha podido mover, pero quien haya sido tiene muy mala leche.

¿Cree que el comunicado no lo dieron ellas sino que fueron aconsejadas?

Puedo pensarlo, pero sé si acertaría. Sé que hay algunas de ellas que no están de acuerdo con lo que han hecho, que se han pegado un tiro en el pie. Puedes pensar que hay dos o tres cabecillas, o sus representantes. Es dantesco como se han quitado entrenadores de algunos equipos. No me atrevo a meter más el dedo porque no voy a acertar y no sería justo. Tengo que aceptar la situación, aunque no esté bien anímicamente, pero hay que seguir. Conseguimos traer la primera selección del mundo a Pamplona, con el riesgo que he tomado. Espero que sea una fiesta, yo soy muy positivo siempre. El partido lo quería toda España, pero le dije al presi (Rubiales), hay que romper tabús y olvidarse de colores.

Me gustaría que aclarase algunas informaciones en torno a Jorge Vilda. Que es un déspota y trata con excesiva dureza a las jugadoras.

Eso es mentira y las jugadoras eso no lo han dicho. Yo tomé la decisión de hacerlo director deportivo. ¿Es serio? Sí. ¿Tiene poco roce con la gente porque mantiene su espacio? Sí. Pero es muy bueno, se ha rodeado de muy buena gente y es una persona espectacular. Las capitanas cuando he hablado con ellas me han dicho que el trato es exquisito. Ésa ha sido la palabra. Te juro que es una persona súper íntegra. Se está hablando de Nacho Quereda. A mí no me tocó pero Jorge lo vivió en sus carnes. Tuvo una enganchada fuerte con él. Por eso, que se hagan ahora esas referencias sobre las habitaciones...

Sobre eso también le quería preguntar: ¿entra en sus habitaciones, les registra los bolsos, pregunta con quién van a tomar café?

Eso es mentira. Son mayores de edad.

¿Y de dónde sale todo esto?

De una etapa anterior llena de caspa en la que no creía nadie.

¿Podría haber un comportamiento hacia las jugadoras del que usted no se enterase?

No, no. Yo desayuno, como, meriendo, ceno, estoy en las charlas, me siento a hablar con ellas... La relación que tengo con ellas es una pasada.

¿Y no ha pensado en escribir a alguna de ellas después del comunicado?

Sí, pero es peligroso. Un día fui a llamar a Irene (Paredes) pero mi mujer no me dejó. Estaba muy enfadado y habría sido un error. A mí me gustaría hablar con ellas a la cara.

¿Ve alguna solución?

Hay que hablar, la pelota está en su campo. Ellas han tomado la decisión porque no están anímicamente bien. Hay que dejarles su tiempo y todo caerá por su peso. Sigo pensando que esto está movido por dos o tres.

Hay un dato polémico objetivo: Vilda es asambleísta, director deportivo y seleccionador. Explique esta situación.

Muchos de los seleccionadores son asambleístas, que tienen contacto con los entrenadores nacionales, como es el caso de Jorge. Eso no influye para nada. Lo de director deportivo fue cosa mía. Cuando accedí al puesto, llamé a Jorge, con el que tenía muy buena relación. Lo conocía de las selecciones territoriales, cuando yo estaba en la directiva con José Luis Díez. Lo primero que quise hacer es crear un departamento de fútbol femenino. Yo necesitaba una persona de confianza y Jorge era la adecuada. Lo nombré director deportivo y seleccionador.

¿Y no cree que es el momento de dividir funciones?

Posiblemente, es una de las cosas que hablo con él. Hemos crecido tanto que quizá sea uno de los pasos que hay que dar. Yo como presidente puedo sentirme muy orgulloso de que en 4 años hemos sido campeones del mundo sub-17 y sub-20, subcampeones sub-20 y sub-17 además de campeonatos de Europa. Y la absoluta ha caído contra EEUU e Inglaterra. Me parece tan injusto lo que está pasando...

Me habla de lo que ha conseguido como presidente, pero hay jugadoras que tienen una larga trayectoria, anterior a ustedes.

Pero me refiero al trabajo que hemos hecho, pero lo de las chicas es espectacular. Yo hablo mucho con Irene Paredes y me decía que las que vienen tenían mucha suerte, pero ella había jugado en campos de tierra...

Cuando dice que habla con las jugadoras, ¿cuándo? ¿este año?

Siempre lo he hablado. Es una realidad que ellas te cuentan. Que ellas han abierto el camino, son ellas las que se han pegado con todo, sin duda, pero detrás hay unos dirigentes que te pueden ayudar o no. Todos hemos crecido a la vez.

¿Le preocupa que a las jugadoras que sí están en la selección les influya esto negativamente? En las redes sociales están recibiendo insultos. ¿Cómo van a afrontarlo?

Hay que tirar para adelante, no cabe otra. Hay que apoyarlas, darles ánimo. Hay campeonas del mundo ahí dentro, que antes no había, no quiero criticarlas ¿eh? Antes tenían otras vivencias. Hay que darles tiempo. Es muy complicado, pero las chicas que han venido están súper ilusionadas y son chicas de primera fila. Entre todos, las jugadoras, los técnicos y los dirigentes, hemos hecho que esto mejore. Por eso, vamos a sacar pecho.