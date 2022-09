El Cirbonero gana in extremis

Cirbonero consiguió este sábado su primera victoria en la Segunda RFEF a domicilio ante la Mutilvera. Hace dos semanas fueron los de Mutilva quienes ganaron al San Juan en el minuto 90. Ayer, los de Xabi Mata les enseñaron lo que duele encajar un gol, el único, en la última jugada del partido. Y, más aún, teniendo en cuenta que habían sido superiores en todo el primer tiempo. Así, el Cirbonero gana por primera vez, y la Mutilvera rompe con su racha positiva. Elconsiguió este sábado su primera victoria en la Segunda RFEF a domicilio ante la. Hace dos semanas fueron los de Mutilva quienes ganaron al San Juan en el minuto 90. Ayer, los de Xabi Mata les enseñaron lo que duele encajar un gol, el único, en la última jugada del partido. Y, más aún, teniendo en cuenta que habían sido superiores en todo el primer tiempo. Así, el Cirbonero gana por primera vez, y la Mutilvera rompe con su racha positiva.

Los primeros 45 minutos dejaron mucho que desear en ambos conjuntos. Los locales fueron más dominantes y posesivos. El juego se centró en el área del Cirbonero. Sobre todo en los quince minutos finales. Sin embargo, los de Andoni Alonso apenas tiraron a puerta. Además, tuvieron que lamentar la lesión de Jaime Dios en el minuto 15, quien se quejaba de la zona del aductor.

A los locales se les hizo difícil poder disparar a puerta en el primer tiempo. Si no les frenaban los fueras de juego, como a Imanol Etxeberria en el minuto 13, los de Cintruénigo no les dejaban hacerse huecos. Los visitantes estuvieron muy atrás en el primer tiempo, formando una gran barrera defensiva. Por lo tanto, los de la Mutilvera lo intentaron de lejos. Mikel Yoldi consiguió que el balón no chocara con ningún jugador, pero este se fue alto.

UN CIRBONERO MENOS DEFENSIVO

Tras el paso por vestuarios, el juego se volvió más disputado y entretenido. Los locales seguían buscando el gol. Y nada más empezar estuvieron cerca. Yoel Ramírez tuvo que intervenir, aunque sin dificultad, para detener un disparo de Daniel Bujanda. Sin embargo, la delantera visitante se despertó. Mario Sánchez subió en varias ocasiones el balón por la banda derecha y con sus centros dejó que Jorge Domínguez, Álvaro Muro y Daniel Salas comenzaran a tener mayor protagonismo. Además, con la energía fresca de los recién entrados Unai Ayensa y Adrián Aranguren, las gradas de Mutilva pudieron disfrutar de un encuentro más reñido.

El lateral izquierdo local, Víctor Matovu, inquietaba la banda con carreras rápidas y buenas jugadas. La más memorable la hizo dentro del área rival, donde se fue de tres defensas.

La primera ocasión peligrosa del encuentro la dispuso el Cirbonero. En el 73, al portero local Aitor Ekiza se le escapó el balón de las manos. Pero reaccionó rápido y lo pudo sacar de la línea. Poco después, la tuvo Bujanda. Subía rápido y solo, aprovechando que los defensas estaban atrasados. Sin embargo, un bien posicionado Yoel salió de su área y le quitó el balón.

LOS 4 MINUTOS DE AÑADIDO

Lo que había empezando siendo un encuentro aburrido y parado, terminó agitado. El capitán de la Mutilvera, Txus Ayensa, probó fortuna lanzando una falta que no inquietó al conjunto visitante. En la jugada posterior, la plantilla y afición local se enfadaron al no pitar la patada que recibió Xabi Sola. De hecho, Carlos Soroa vio la cartulina roja por protestar. Sacó después Ramírez, jugó Sánchez y centró. Aimar Collante trató de desvíar el balón, pero el recién incorporado Garat Arano lo recuperó y lo metió entre los palos. El árbitro dio el final, bajo la pitada local y los aplausos visitantes.