Guadalupe Porras se convierte en la primera árbitra española en la Champions

Guadalupe Porras Ayuso, primera árbitra española en participar en la estadio Diego Armando Maradona, estará dirigido por el madrileño Carlos Del Cerro Grande, con Porras ejerciendo de asistente en una de las bandas. "¡Histórico!, primera árbitra española en participar en la Champions League ". Así anuncia y celebra la Federación Española de Fútbol la designación de la extremeña como parte del equipo de jueces para el atractivo Nápoles-Liverpool de la primera jornada de la fase de grupos de la máxima competición continental. El encuentro, que tendrá lugar este miércoles en el, estará dirigido por el madrileño Carlos Del Cerro Grande, con Porras ejerciendo de asistente en una de las bandas.

Puede parecer anecdótico, pero supone un paso más hacia la igualdad en el mundo del fútbol, símbolo tradicional del machismo, y en la brillante carrera de la trencilla pacense. Alcanza una meta extraordinaria tras muchos años de insultos, menosprecios, chanzas y caras de incredulidad de esos aficionados que, partido a partido, acuden fieles a su cita con la mala educación en las gradas del estadio de su equipo favorito.

Con 32 años, Porras ya fue la primera asistente que debutó en máxima categoría del balompié español. "Cuando las niñas vean árbitras en Primera División se podrán mirar en ese escaparate y querrán seguir luchando para llegar", señaló entonces. "Estoy muy contenta, en una nube. Todos soñamos con estar en Primera y después de mucho trabajo lo he conseguido. Aún no me lo creo", añadió. Se estrenó con el encuentro que enfrentó al Mallorca contra el Eibar en el estadio de Son Moix, el 17 de agosto de 2019.

También fue la primera mujer que ejerció como asistente en una final de la Copa del Rey, aquella de 2020 que se tuvo que aplazar un año a causa de la pandemia y que enfrentó a la Real Sociedad y al Athletic de Bilbao en La Cartuja de Sevilla, con triunfo para los donostiarras. Tras aquella designación, la extremeña mostró su deseo de que "llegara el día en que deje de ser noticia el hecho de que haya una mujer haciendo su trabajo y que no se hagan distinciones de género". Asimismo, fue la primera asistente española en un encuentro internacional de competición masculina, en concreto en la Liga Europa.

Además, el estreno de Guadalupe en esta Champions que comienza llega después de su participación junto a la palentina Marta Huerta de Aza en la Eurocopa femenina de Inglaterra, que se ha disputado del 6 al 31 de julio; y en el Mundial sub-20 de Costa Rica, que se ha desarrollado del 10 al 28 de agosto. La pionera colegiada extremeña lleva colgado el silbato desde los 15 años. Militó una única temporada en Tercera Divisón y ascendió de forma meteórica a Segunda B, donde estuvo ocho campañas. Posteriormente, estuvo dos años pitando en la categoría de plata, hasta que logró el ascenso a la élite. Porras es internacional desde 2014.