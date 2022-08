El navarro Nacho Monreal anuncia su retirada del fútbol: "Se acaba una etapa y empieza otra. Soy feliz"

No lo había dicho de forma oficial todavía, pero a principios de verano todo apuntaba a que Nacho Monreal iba a poner fin a su carrera profesional. Los problemas en la rodilla tienen la culpa.

Sin embargo, ha sido este martes 16 de agosto cuando el navarro ha comunicado su decisión publicando un vídeo en redes sociales y las siguientes palabras: "36 años jugando a fútbol. 16 de ellos como profesional. Exprimiendo mi cuerpo al máximo, llevándolo a limites que nunca hubiera imaginado poder llegar.

Mi rodilla me manda un mensaje, un mensaje alto y claro; no doy para mas! Me enfado con ella? NO! La escucho, la acepto y le doy las gracias por todo.

Se acaba una etapa. Empieza otra. Soy feliz. Y me siento bien. Repito. ME SIENTO BIEN!!! Y eso me da tranquilidad.

La vida es un regalo y me gusta ser agradecido. Gracias @caosasuna @rfef @malagacf @arsenal @realsociedad por dejar cruzarme en vuestros caminos. Menudos años mas buenos…"